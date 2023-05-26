與市長有約 台東康樂國小學童提問獲滿分

台東康樂國小6年級同學跨域課程「職人專訪」對象，票選希望邀台東市長陳銘風。陳銘風今天依約前往，和國家未來主人翁一場有趣對談，他給予小朋友的提問打滿分。

今年4月底，台東市長辦公室收到康樂國小學生親筆邀約信函，說明在全體6年級同學投票表決之後，陳銘風高票當選成為大家最想邀請專訪人物。陳銘風看到來信後非常開心，馬上答應敲定今天前往，希望透過和學生面對面分享自身經驗，對同學們有所幫助。

今天的專訪，同學提出各種問題，問陳銘風為什麼會想當土木工程師（陳銘風念土木工程）、團隊（台東市公所）意見不合要怎麼協調、參與雪山隧道興建過程中最難忘的事情是什麼等。

陳銘風被同學有備而來的問題嚇了一跳，開心認真的仔細回答，笑聲不斷，現場氣氛相當輕鬆。他也告訴同學，自己會運動來舒緩壓力、提振精神，鼓勵同學們如果覺得課業壓力太重，像是數學題解不出來，可以動一動身體讓腦袋放鬆一下，思路會更清晰。

最後同學希望陳銘風為他們的表現打分數。陳銘風以同學們準備資料豐富的程度與提問的深度，打了滿分100分。他說，這堂教學相長的課，非常謝謝同學們的用心，為彼此帶來難忘的時光。