唐鳳到嘉縣分享 創造偏鄉學生更公平學習機會

數位發展部長唐鳳今天到嘉義縣分享所執掌業務時表示，數發部致力推動區域數位平等，除持續投入基礎建設，也協助提供師生數位技能培訓，為偏鄉學生創造更公平學習機會。

嘉義縣教育處今天在竹崎高中國際會議廳舉辦大師系列講座，並邀請唐鳳分享數發部執掌業務，同時開放線上系統直播快問快答，縣長翁章梁特地參與。

有民眾在線上提問「數位教育是否讓孩子更沉溺網路」，唐鳳回答，首先要確保8小時睡眠時間，睡飽後對於手機等多媒體依賴的情況會改善。

唐鳳分享番茄鐘工作法，就是專注30分鐘工作或學習，不接電話、不回訊息，讓自己有充分時間運用訓練注意力，時間一到才放鬆休息，強調數位是「輔具」，而不是支配人類大多數時間的工具。

唐鳳表示，保守自己的時間結構，像蕃茄鐘工作法、30分鐘不被打斷，不斷被干擾等同於被騷擾一樣不健康，而守護自己的時間結構，要當成心理健康最基本的事，在時間內降低電子產品的負面影響，盡可能專心完成一件事。

唐鳳指出，數位發展部致力推動區域數位平等，除持續投入數位基礎建設，也協助提供師生數位技能培訓，為偏鄉學生創造更公平、均等的學習機會。

唐鳳說，當今教育趨勢，教育人員應學習善加運用科技載具，如同ChatGPT問世，與其擔心未來工作被人工智能所取代，不如學習和AI進行專業對話，協力成事。

翁章梁致詞表示，嘉義縣偏鄉多，教育處致力改善教學現場，積極導入師資及軟硬體，未來若能順應科技發展潮流導入AI和數位創新技術，將可更有效促進教育資源均衡分配，提升人才培育水準。