台中公明國中直笛交流 首站彰化二林以笛會友

台中市直笛演奏比賽常勝軍公明國中，舉辦兩天一夜跨校直笛交流活動，首日第一站到彰化縣立二林高中，以一曲「在我心底的名字」贏得熱烈喝采，二林高中直笛隊吹的是「哈利波特」主題曲，公明國中直笛隊也報以熱情掌聲；二林高中表示，若有機會一定回訪。

公明國中全校154名學生，今天校長柯杏燕、指導老師李宣帶27名直笛隊員展開直笛交流，在二林高中賈宓圖書館前廣場交流表演，廣播全校師生聆賞，公明國中直笛隊吹奏「在我心底的名字」，笛聲悠揚，果然很有專業水準。

公明國中2011年成立直笛隊，隊員杜宇暘等人表示，以前參加比賽吹給評審聽，難免緊張，今天第一次公開演出，看到那麼多觀眾站著、坐著傾聽，他們直笛隊員很有成就感。

二林高中直笛隊員莊佳恩等人說，第一次和外校直笛隊交流，公明國中直笛隊吹的很好，她們透過校際交流觀摩優秀隊伍的技巧，收穫很大。

公明國中校長柯杏燕表示，公明直笛隊以往只是比賽，沒機會了解別校學校學生學習直笛的心得，首次校際交流「以笛會友」，透過與二林高中共同直笛指導老師詹慕凡安排到二林高中，二高學生的熱情鼓舞公明國中直笛隊；跨校直笛交流繼續南下台南應用科大、高雄衛武營、科工館等機關場所表演。