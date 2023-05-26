彰化芳苑國小近水樓台 今踏查海空步道坐牛車體驗

2021年啟用並爆紅的彰化縣芳苑紅樹林海空步道，除了觀光功能，還肩負海洋教育使命，今天芳苑國小小朋友步行到海空步道紅樹林了解彰濱漁人的故事，帶回學校作為自製學習計畫的素材。

林務局南投林區管理處今天開出保安林戶外環境走讀列車，第一梯次列車到芳苑鄉紅樹林海空步道，課程定位為海空步道沉浸式體驗，芳苑國小三至六年級70多名學童認識彰濱泥灘生態特徵、形成與功能等課程，從海岸保安林認識家鄉漁港文化及歷史。

「紅樹林有很多樹種，芳苑海空步道是哪一種？」小朋友像麻雀嘰嘰喳喳討論，答案是海茄苳，葉背會吐鹽，和水筆仔不同的是果實落土後種子再次萌芽生長。因為返校後要配合「認識家鄉」計畫自製錄影訪談，當下小朋友都很認真寫筆記。