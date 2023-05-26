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彰化芳苑國小近水樓台 今踏查海空步道坐牛車體驗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
林務局南投林管處保安林戶外環境走讀列車今天開到芳苑國小。記者簡慧珍／攝影
林務局南投林管處保安林戶外環境走讀列車今天開到芳苑國小。記者簡慧珍／攝影

2021年啟用並爆紅的彰化縣芳苑紅樹林海空步道，除了觀光功能，還肩負海洋教育使命，今天芳苑國小小朋友步行到海空步道紅樹林了解彰濱漁人的故事，帶回學校作為自製學習計畫的素材。

林務局南投林區管理處今天開出保安林戶外環境走讀列車，第一梯次列車到芳苑鄉紅樹林海空步道，課程定位為海空步道沉浸式體驗，芳苑國小三至六年級70多名學童認識彰濱泥灘生態特徵、形成與功能等課程，從海岸保安林認識家鄉漁港文化及歷史。

「紅樹林有很多樹種，芳苑海空步道是哪一種？」小朋友像麻雀嘰嘰喳喳討論，答案是海茄苳，葉背會吐鹽，和水筆仔不同的是果實落土後種子再次萌芽生長。因為返校後要配合「認識家鄉」計畫自製錄影訪談，當下小朋友都很認真寫筆記。

芳苑鄉臨近濁水溪口，南投林區管理處人員說明濁水溪口堆砂每天運動形成彰濱海灘，漁人因應環境調適作業型態，列為彰化縣文化資產的海牛文化應運而生，所以今天搭牛車時觀察泥灘地結構、生物，小朋友都說「感覺很特別」。南投林管處表示，第二梯次保安林戶外環境走讀列車預定6月26日開出，由王功國小小朋友到王功保安林辦理沉浸式體驗。

彰化縣芳苑國小小朋友搭乘海牛拉的車子到潮間帶認識彰濱泥灘地特質。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國小小朋友搭乘海牛拉的車子到潮間帶認識彰濱泥灘地特質。記者簡慧珍／攝影

紅樹林

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