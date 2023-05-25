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桃園打造偏鄉教育新地標 羅浮、觀音、新屋三所高中推動特色課程新亮點

聯合新聞網／ 桃園訊

羅浮高中 桃竹苗唯一公立餐旅專業高中

頂尖設備 近悅遠來

羅浮高中是桃竹苗唯一公立餐旅特色高中，擁有全台餐旅群科中最新穎的設備，比照歐洲餐旅專業學校模式，提供學生最完整的餐旅專業課程，培養台灣頂尖專業餐旅人才；觀光科設有多媒體設計及文化藝能組別，除了餐旅基本專業課程外，另結合在地特色開設原民特色料理、農產設計實務與山林導覽等特色課程，更與五星級酒店業師合作，入校開設專業課程，拓展學生專業國際視野；學校也非常重視品格教育，讓「孩子有品，專業有質」落實教學中。

全額補助 就學首選

就讀羅浮高中學生享有全額補助(免學費、免交通費、免住宿費、免午餐費)，也有完善的住宿規劃，成為學生餐旅第一選擇。

2022年三星solve for tomorrow創意科技提案競賽全國第一。
2022年三星solve for tomorrow創意科技提案競賽全國第一。

羅浮高中餐飲科。
羅浮高中餐飲科。

觀音高中 十年磨一劍 校園有特色 科科有亮點

永續校園 迎向國際

桃園市立觀音高中校舍融合觀音地方特性，設計色彩鮮明的波浪造型，並取得綠建築銀級及智慧建築銅級標章，成為人文科技並重的生態永續酷校園。

完善設備 成就非凡

學校教學設備完善，設置MAC電腦教室、虛擬攝影棚、專業錄音室、動畫製作教室、化工裝置、有機化學實驗室，以及創客、情教等多樣化特色專科教室，班班有86吋觸屏大電視，全面E化教學。另外普通科繁星推薦錄取率，年年高於全國；動畫科也是各項美展常勝軍，全國專題及創意製作競賽屢獲第一，年年金手獎；化工科升學及專業技能並重，國立科大錄取率達50%；高中橄欖球隊15人制全國第二名，七人制全國第一；柔道、角力全中運雙金，戰績耀眼奪目。

觀音高中十年磨一劍，學生全方位優異表現，讓偏鄉教育被看見。

觀音高中校舍建築。
觀音高中校舍建築。

新屋高中 打造「新高學」 五感體驗豐富學習

HIT願景 擦亮品牌

新屋高中為一所積極奮起的完全中學，以健康身心靈(H)、國際大視野(I)、科技新人文(T)為三大願景做為發展主軸，更與大學、產業、地方合作，為學生量身打造豐富多元的課程內容。

五感體驗 全人發展

「新高學」以在地文化為特色，規劃自然、人文、文創、產業等四項課程主軸，如以觀新藻礁爲例探討環境保育與開發，探討此地區先民傳統經濟活動，以及新屋祖堂訪查，使學生認識新屋魚米之鄉的在地特色文化。另也設計自我探索、無痕山林、風險管理、地圖判讀等課程內容，引領孩子用尊敬與謙卑的心向大自然學習，榮獲國教署戶外教育計劃之課程模組優等，結合環境與永續議題，讓學生瞭解SDGs，使五感體驗能豐富學習歷程。

世界公民課程與系列活動。
世界公民課程與系列活動。

世界公民課程與系列活動。
世界公民課程與系列活動。

(桃園市政府教育局 廣告)

桃園 偏鄉教育 教育局 升學

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