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中山工商「山中傳奇」 創造孩子的人生傳奇

聯合新聞網／ 文／徐如宜

112年大學、科技校院繁星上榜錄取率高 成績亮眼

大學繁星推薦放榜，中山工商錄取45人，半數上台大等國立大學和醫學院。校長林昭億表示，第一類至第七類學群錄取率，該校以86.5%遠高於全國平均百分之62.71%，學生優異表現令人激賞。

科技校院繁星推甄入學放榜，電機科學生吳國維「時間管理大師」允文允武，在校表現傑出，以第一志願錄取台灣科技大學圓夢。汽車科的劉偉恩則以全國動力機械群排序第一，錄取台北科技大學。今年科技繁星錄取率不到六成，中山工商15人參加，共有13人上榜，且有10人錄取國立科大，遠優於全國平均值。

中山工商在112年大學、科技校院繁星上榜錄取率高。圖／中山工商提供
中山工商在112年大學、科技校院繁星上榜錄取率高。圖／中山工商提供

建教合作第7度獲教育部考核一等

在廠領薪水、在校領津貼 兼顧學業及就業

中山工商建教合作績效最佳，近10年來7度榮獲教育部考核一等，且全數建教班皆核定「升等」產學攜手專班，不僅免學雜費，且在校期間還有獎勵金可拿，經濟沒斷層，就學就業免煩惱。

林昭億指出，產攜2.0的學生，免學雜費，可跨學區，實習生活津貼月領2萬6,400元以上，在校讀書亦可月領5千元。高職三年畢業最少可領56萬5,200元，且能直升科技大學，大一時實習企業就以正式員工聘任。

實習處妦任廖家新說，建教分本地和僑生，本地生有汽車科、機電科、電機科、餐飲科、商營科及美容科；僑生專班有電子科、資訊科、商業經營科。建教合作對象皆為各行各業知名企業，汽車科有國瑞汽車(TOYOTA) 、三陽工業、睿能創意(gogoro)。機電科有愛德克和發廠、華鏞機械、維格工業。電機科有台灣松下電器、台灣三洋電機、東元電機。

餐飲管理科有高雄萬豪酒店、鼎泰豐、三井日本料理、義郎創作壽司、漢來美食、馬辣頂級麻辣鍋、欣葉日本料理/ 台菜、老新台菜、鄧師傅、海底撈、爭鮮壽司等。商業經營科有全家便利商店、家樂福、大潤發、新東陽、南仁湖等。美容科有曼都髮型、小林髮廊、快樂髮型、名留集團等。

中山工商技職競賽表現績優。圖／中山工商提供
中山工商技職競賽表現績優。圖／中山工商提供

師生科研、創意能力 技冠全國

電機科攜手普通科學生組隊參加第28屆遠哲科學趣味競賽總錦標賽，擊敗全國50多支勁旅，囊括前三名，並完成三連霸。教師王冠智指導遠哲軍，10年來共勇奪8屆冠軍。

中山工商組隊參加第28屆遠哲科學趣味競賽總錦標賽獲佳績。圖／中山工商提供
中山工商組隊參加第28屆遠哲科學趣味競賽總錦標賽獲佳績。圖／中山工商提供

第62屆中小學科學展覽會，電腦與資訊學科有11組進入決賽，電機科學生朱育陞、吳國維和資訊科孫加恩，在教師楊鎮澤指導下，以「它罩得住我」研發作品，實用性高、生活化，打敗北一女贏得第1名，大會將冠軍獲四萬元獎金和微軟少年英雄獎2萬元。

重視五育均衡發展 新成立「運動表現訓練中心」

中山工商是重視五育均衡發展的學校，擁有「山中傳奇」美譽，學校和個人都曾獲教育部體育署頒發「獎勵學校體育績優團體及個人」獎項，各個運動團隊亦表現不凡。校長林昭億指出，運動團隊目前有甲組隊伍女排、男足、女足、空手道、射箭、射擊，乙組社團隊伍男排、男籃、女籃、棒球隊、扯鈴和獨輪車等。

中山工商組建的運動團隊，講求「文武雙全」，強調多元學習，體育、學業不偏廢，除設有高額運動績優獎學金和提供良好的運動場域外，也滿足學生對專業技能的學習需求，以利未來職場發揮。學校新成立「運動表現訓練中心」，透過科學化訓練提升選手運動表現。

中山工商運動團隊講求「文武雙全」，強調多元學習。圖／中山工商提供
中山工商運動團隊講求「文武雙全」，強調多元學習。圖／中山工商提供

中山工商

地址：高雄市大寮區正氣路79號

電話：(07)781-5311

招生專線：(07)782-7311

網頁：http://www.csic.khc.edu.tw

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