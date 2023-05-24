總統教育獎宜蘭2人得獎 克服身體桎梏的生命故事
2023總統教育獎日前公布得獎名單，宜蘭縣2人獲獎，分別是國小組的彭亦歆和高中組的林洧漳。彭亦歆出生時因基因問題，雙眼視力不到0.01，仍積極面對未來的人生，立志成為心理諮商師；林洧漳是重度多重身心障礙者，對桌球有著高度熱情，期望能參加2027特殊奧運會。
宜蘭縣今年2位學生獲獎，彭亦歆今年12歲，就讀於三星國小6年級，自小受到視力困擾，雙眼張開只能看見模糊的黑白，學習上也較常人加倍辛苦，使用點字本、算盤等工具輔助，還是得多花2到3倍的時間。彭亦歆並不因此氣餒，反而更加積極面對生命，參加演講與合唱比賽，屢獲佳績。
另一名獲獎學生林洧漳今年18歲，就讀於宜蘭特殊教育學校，幼時患上創傷後自閉症、癲癇、川崎氏症，智力也停留在2歲。9歲時父母讓他練習桌球，透過體育訓練培養專注度，剛開始非常辛苦，常練到痛哭，但仍堅持下來，逐漸改善專注力不足、手眼不協調等問題，也成長為國手級別的選手。
彭亦歆說，成長過程中受到許多幫助，以後也想將受到的恩惠回報給先天或後天困難的人，目標成為心理諮商師；林洧漳去年參加特殊奧運會桌球項目選拔，1名之差飲恨，已下定決心2027年再次挑戰，誓要代表台灣征戰國際舞台。
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