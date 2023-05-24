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孩子數學作業太難家長超崩潰 內行人秒懂驚：幼稚園考這個？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO感嘆朋友幼稚園孩子的作業太難。 示意圖／ingimage
原PO感嘆朋友幼稚園孩子的作業太難。 示意圖／ingimage

現在孩子的作業越來越多樣化，家長即使想教也不一定會，一名網友分享朋友幼稚園孩子的作業，題目上畫了兩隻甲蟲，要孩子觀察甲蟲身上的點然後寫出答案，但不僅家長看不懂，連鄉民們也不明白題目到底在寫什麼，最後有內行人提出解釋，讓眾人也傻眼。

這名網友在PTT以「幼稚園題目都誰出的？」為題發文，他說朋友昨天傳了自己幼稚園孩子的作業給他看，而且還表示問了一堆人，沒有人知道答案。原PO貼出作業，上面畫了兩隻甲蟲，題目要孩子觀察甲蟲身上，但要觀察什麼東西卻沒寫出來，第一隻甲蟲旁邊已先寫出數字「是（52）」，學生則要寫出第二隻甲蟲旁邊括號裡的數字。

原PO在留言區貼出朋友和老師的對話截圖，朋友大嘆這題目太難，老師則解釋題目用意是要看甲蟲身上的黑點，灰色的點不看，「左上角代表50，右上角代表10，左下角代表5，右下角代表1」。原PO相當無奈地說「現在幼稚園都這麼難嗎？我女兒過陣子也要上幼稚園了，會不會跟不上啊？」

許多人看了也相當崩潰，「這是什麼東西？答案為什麼是52？」、「不懂是52是啥意思」、「我不懂甲蟲跟數字，我覺得這是某種解謎遊戲或是加密文字…從小訓練孩子當間諜或特務？」、「這是腦筋急轉彎吧，拿來當作業超瞎」、「什麼爛題目，誰知道左上角是10，這要觀落陰吧」、「幼兒園考這個？真的爛」、「完蛋！我比幼稚園不如」、「完全看不懂，幼稚園不是學1、2、3的地方嗎？現在這麼拚喔」、「看到這個就知道教改真的是失敗」。

但也有網友質疑這不是幼稚園作業，「幼稚園的題目最好是有國字啦」、「幼稚園？會出繁體字的考卷？」、「注音不是小學功課嗎？你確定沒打錯？」、「現在的幼稚園都有作業喔？」、「大班要畢業準備上一年級才開始教注音耶」、「騙誰啊？小一上學期都還在全注音階段」、「這不太可能是幼稚園的」。

不過有內行人一眼就明白，「算盤的原理」、「這算盤吧，有些私校會教算盤」、「是珠算盤沒錯」、「直接教算盤不會啊，自以為咧」、「珠算盤就直接畫算盤啊，這三小」、「68？算盤邏輯吧」、「算盤啊，沒有很難吧，只是首先要懂算盤」。

原PO分享友人的幼稚園孩子作業。 圖擷自PTT
原PO分享友人的幼稚園孩子作業。 圖擷自PTT

原PO的朋友看不懂孩子作業題目，只好向老師求救。 圖擷自PTT
原PO的朋友看不懂孩子作業題目，只好向老師求救。 圖擷自PTT

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