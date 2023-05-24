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文化部鼓勵表演藝術製作台語兒少節目 最高可全額補助

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣第一個歌仔戲兒童劇團—風神寶寶兒童劇團，十週年大作《樓桑村那個姓關的—還有那個姓張的跟姓劉的》，以貼近孩子的語彙和熱鬧的場面，讓孩子用新鮮的角度看三國故事。全程使用台語。圖／風神寶寶提供
台灣第一個歌仔戲兒童劇團—風神寶寶兒童劇團，十週年大作《樓桑村那個姓關的—還有那個姓張的跟姓劉的》，以貼近孩子的語彙和熱鬧的場面，讓孩子用新鮮的角度看三國故事。全程使用台語。圖／風神寶寶提供

為鼓勵表演藝術團隊製作及演出適合兒童與青少年觀賞的台語節目，讓下一代在成長過程中，自然接觸台語文化與欣賞表演藝術，傳承豐富多元的語言多樣性。文化部辦理「鼓勵表演藝術台語主流化計畫」補助，即日起至6月26日止受理補助申請。

文化部說明，在加強推廣國家語言的各個面向中，表演藝術是重要的載體之一，透過欣賞多彩多姿、精采絕倫的兒少節目，自然而然地融入台語情境中，感受台語文化之美與生命力。表演藝術台語主流化計畫鼓勵製作及演出台語兒少節目，除透過表演藝術推動台語文化的傳承，也藉此迸發創作能量及火花，拓展表演藝術的內涵。

文化部指出，有意申請本計畫的台語兒少節目，需使用50%以上的台語發音演出，可為既有節目轉作台語發音、新製作台語節目，或台語節目加場演出；補助項目包含台語指導顧問、劇本開發或轉譯、排練、演出等相關執行費用，視台語發音比例，最高將可獲全額補助。

文化部表示，首次辦理的鼓勵表演藝術台語主流化計畫補助，在國家語言發展過程中具里程碑意義，期盼藉由落實語言生活化、營造語言友善環境，打造人人都想說、處處可以學的國家語言永續發展環境。

收件時間自即日起至112年6月26日止，採線上申請，歡迎表藝團體踴躍提案。詳細資訊可至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢，如有相關問題，可洽文化部02-8512-6000吳小姐（分機6549）及詹小姐（分機6029）。

台語 國家語言

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