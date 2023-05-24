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七賢國小美術班已42年 學生集體創作畢業柑仔店

中央社／ 高雄24日電

高雄市七賢國小美術班已有42年歷史，今年聯展主題為「追夢．Fun!」校內牆壁貼滿學生的人生slogan，搭配集體創作畢業柑仔店，以及小白鴿、在地回憶地圖等作品，校園猶如小型美術館。

七賢國小今天透過新聞稿表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後終於可盛大舉辦畢業成果展，27日將舉辦開幕式，在校內地下室藝文活動中心舉辦第39屆畢業生暨40、41、42屆學生作品聯展，共110名學生參展。

七賢國小表示，美術班成立42年以來，致力於兒童藝術教育，歷年來深受各界好評；藝術專業課程內容多元，啟發學生創作力，每年皆將作品集結，以紙本畫冊及實體畫展方式來展現學生的學習成果。

延續去年「造夢者」主題，今年畢展主題為「追夢． Fun!」校方表示，學生去年把夢造好之後，今年每位學生化身為「追夢者」，透過寫下自己的人生slogan，不管是未來考上國中美術班的期望，還是升上下一個年級的期許，或是對現在美術班課程與學習的期待，朝著這句標語勇敢前進。

一踏入七賢國小校門就能觀賞到29名畢業生各具特色的自畫像，穿堂兩側則有三年級學生的編織作品，接著在通往地下室的樓梯間可見各式各樣的人生slogan。

展場中央則是畢業生的集體作品「畢業柑仔店WeFun」，以紙張為素材，創作出各式各樣互動式童玩與遊戲，如彈珠台、抽抽樂、扭蛋機等，全班同學也同心協力製作2部攤車，將所有作品擺列呈現。

一旁的作品「七賢小時光」則是小組創作的馬賽克拼貼畫，其中「相遇小白鴿」的靈感來自於校內的「小白鴿」，透過一塊塊的馬賽克磁磚，搭配天空的湛藍與草地的翠綠，襯托出學生與七賢國小的互動與回憶。

校方表示，木工作品「療癒的島嶼」是從疫情發想，學生思考在疫情限縮下如何創造一個特有療癒空間，從挑選木頭開始，透過「鋸、鑽、釘」等木工技術，再塗上壓克力顏料、灌入環氧樹脂，完成每個人心目理想中的島嶼。

展場最後方壓軸作品為四年級組品「在地回憶地圖」，運用藍晒的方式，學生將高雄不同的特色、文化脈絡、當代面向呈現在作品中，展現學生對高雄的認同感，也透過作品為到訪高雄的旅人開啟尋夢之旅。

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