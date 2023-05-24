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擴大學區引反彈 北大國中增班

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北報導

新北市北大特區人口外移多，北大高中附設國中部長期額滿，去年學區協調會決議納入龍學里1至14鄰為自由學區，導致學生數爆滿，約比招收名額多出1倍，基本學區家長反彈。教育局開說明會後，決議保障原學區4班，新學區增1班，加收34名。

北大國中歷年都是額滿學校，每年招收130人，去年學區協調會議時，龍學里長周秀鳳提案納入自由學區，經學校、教育局通過，卻排擠基本學區學生求學機會，導致今年北大國中應收人數超過250人以上，是招收名額近2倍，無法入學學生只能分發到三峽或柑園國中。

前天說明會，家長希望6月或近期辦公聽會納入更多地方意見，也請教育局對未來超額問題能有短中長期配套。

議員江怡臻說，雖決議再增1班，但三峽、樹林仍有非常多額滿學校，未來學區協調會議恐會持續發生相同情況。市議員呂家愷表示，北大高中已規畫興建校舍，但2期工程總經費約3.6億，教育局送5次報告書給中央卻沒有下文，中央經費遲遲未到位，將影響學生受教權。

教育局長張明文說，內部已檢討，未來只要額滿學校想調整學區，涉及基本、自由學區學生，須經公聽會納入更多意見，讓大家都支持、認同。增班教室會以普通教室優先，北大高中2期工程已做前期規畫，但經費還沒有下來，將繼續努力。

教育局 議員

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