萬能科大航服系斥資千萬 建客艙安全訓練教室培育人才
桃園萬能科技大學航空暨運輸服務管理系擁有完善教學環境，「客艙實境教室」將波音747-400客機模擬機艙，一比一打造客艙搬進教室；「地勤實境專業教室」從櫃檯報到、安檢流程、證照查驗到登機櫃台，讓學生有實際模擬國際機場的學習環境；如今更斥資千萬，完成「客艙安全訓練教室」，一條龍完備教學設備，全力投入培育航空服務專業人才。
航服系主任徐郁茹表示，空勤組員的訓練中，安全是最為重要的一環，為了維護旅客安全與公司資產，所有的航空訓練中心，必定會建置包括機艙門訓練器，救生滑梯與滅火設備，充分的訓練空服員的安全意識、技能與隨機應變力。
徐郁茹說，空中巴士A320系列是目前最受國內外航空公司喜愛的機型，故而客艙安全訓練教室選用A320的模擬艙門，不論空勤訓練或是地勤人員接送機訓練，都可以強化學生的實務操作及競爭力；搭配艙門的滑梯高度近3.5米，單滑道，配備有護網與跳墊；考量學生使用安全與環境友善，滅火訓練器使用電子式點火，利用氣壓感應滅火，學生可以在安全與擬真的環境下學習。
校長莊暢表示，校方致力於航空城相關產業人才的培養，除了優質師資及專業課程，航服系一直堅持完善的教學設備，系上聘請中日韓座艙長師資，培養學生在航空、運輸、貴賓室、免稅店與物流等各大企業實習，一畢業企業立即留任，真正達到畢業即就業的教學宗旨。
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