準公托品質難把關、家長為孩奔波激動落淚 立委盼增加公幼

藝人修杰楷23日身穿白色T恤、黑長褲出席兒福聯盟改善托兒環境記者會，他說，挑選好的幼兒園很重要，才能讓小孩安心成長。有媽媽在場分享尋找托幼的過程時，竟情緒激動的落淚，時代力量立委王婉諭也說，準公托是過渡措施，但政府也要加強品管，並加速設立公托。

家長煩惱準公托

兒福聯盟23日公布「育兒現況調查報告」記者會，修杰楷說，之前在挑選幼兒園是朋友推薦，其實沒有查很多資料，不過還好幼兒園都有給小朋友很大的發揮空間。他笑說，小孩的教育很重要，在托兒的階段需要老師與家長很多的陪伴與理解，因此找到品質好的幼兒園很重要。

家長蘇小姐則分享說，她為了幫兩個小孩找幼兒園，從FB、朋友等地方到處找資料，還有曾經到目標幼兒園附近的公園詢問小孩與家長老師、幼兒園環境等資訊，但她說，有些準公共化的幼兒園會有超收學生、不管制老師來源，或是司機曾對小孩不利的狀況，讓她非常擔心，現場還一度哽咽，在場者都非常心疼。

政府應加速設立公托

王婉諭則指出，托育公共化是必要方向，準公共化雖然是過渡階段，但政府也控管品質，她在立委任內不斷收到幼兒園不當管教的陳情，因此希望政府不要再發補貼當作社福政策，而是將預算拿來設立公托、讓準公托退場，還有增加公托的數量、師資與照顧時間，才能讓家長更安心生養小孩。

兒福聯盟發言人李宏文表示，根據調查，公托、非營利幼兒園、私幼與準公托之中，家長對準公托的評價最低，原因主要是36.9%照護不當事件發生在準公幼，且準公幼常有餐點品質不好、違規、頻繁換老師、超收學生與巧立名目（才藝班）收錢的狀況，讓家長很難安心。

李宏文說，公幼只要寒暑假就不開放，且放學時間大多4點，對家長來說太早，而且整體名額還是太少。因此他們呼籲政府增加公托，還要加強對準公托的輔導、抽查與退場機制。

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