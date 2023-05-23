惱人落葉竟變食農教育課材 山海國小開心農場好神奇

落葉是學生維護環境時清不勝清的頭痛垃圾，屏東縣恆春鎮山海國小校長楊瑞麟靈機一動，今年初請環保工程公司技術協助，透過收集、破碎和添加發酵劑，將原本送垃圾焚化場燒掉的落葉，成為校園「開心農場」栽植蔬果的絕佳有機肥，師生昨天開心採收，直呼「好神奇！」

山海國小校長楊瑞麟說，落葉是校園環境維護時清不勝清的垃圾，收集成袋後，全都由清潔隊運到垃圾焚化爐燒掉，去年和代管恆春汙水處理場的長江龍環保公司工程師閒聊，得知落葉經過簡單的技術處理，可變身有機肥，也是植栽最佳土壤改良劑，於是在校園一隅打造「落葉之家」，不僅處理落葉問題，讓校園變乾淨清潔，再請長江龍技術協助，將廢棄落葉改良成有機肥。

他說，設置「落葉之家」是邁出食農教育為學校本位課程的首部曲，落實108課綱學習環保議題，再請社區協助把校園周圍的荒地整理成「開心農場」，學生討論後決定先種玉米，每班都有屬於自己的一塊農園，師生一起投入，孩子也自發性地幫忙，一同撿拾土裡的石頭，讓農業機具在整地、翻土時能更順利；播下種子後，孩子每天利用課餘時間到田裡澆水、拔雜草，話題都圍著農場，跟著作物一起長大，並期待採收日到來。