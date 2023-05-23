原鄉小校奪全國最強柔道國小 以排灣族楊勇緯為榜樣

屏東縣排灣族的泰武鄉武潭國小去年以6金在全國柔道錦標賽稱王，同族的春日鄉春日國小，昨天以6金5銀5銅佳績，超越5金3銀8銅的武潭；從武潭調至春日國小的校長梁吉成說，京奧奪銀的「柔道男神」楊勇緯也是屏東排灣族，是孩子的偶像，去年到校分享心路歷程，給孩子莫大的鼓舞力量，出發前許下奪下全國最強柔道國小心願，圓夢時，大家激動地相互擁抱。

屏東縣春日國小僅81名學生，有半數學生加入柔道隊，這次派出36人參加全國柔道錦標賽，16人獲前三名，高子奕、高芯霏、陳羿達、李莫為、王子崴、曾語嫣5人，在中、低年級不同等級摘金；4年多前從武潭國小調至春日國小的校長梁吉成說，排灣族身材較小，運動爆發力強，適合發展不同體重量級的柔道運動，邀京奧奪銀的楊勇緯到校，身上同樣流著排灣族血液，孩子眼神全都亮起來，態度和精神都不一樣了。

「有夢最美！」他說，出發前，揮汗苦練集訓的孩子，在教練面前許下今年要奪下全國最強柔道國小心願，這對才成立4年的國小柔道隊，且有傳統強隊武潭國小擋在面前，不是件易事，當成績揭曉，確定以6金5銀5銅成為全國最強柔道國小時，大家全激動地擁抱，慶祝這歷史性的一刻。去年在高年級女生45公斤級奪冠的總統教育獎得主六年幸智琳，這次獲季軍，她說，落敗代表自己還有不足，升上枋寮國中後要加倍努力勤練。

梁吉成說，為屏東原鄉孩子搭建柔道運動的舞台，有形的是為家鄉爭光、孩子身體更健壯，無形的收獲卻更多，源自日本的柔道運動，首重禮貎和品性，在國手級教練柯曉涵和李金德嚴格要求下，孩子必須寫完功課才能練習，加上京奧奪銀的「柔道男神」楊勇緯的實例，柔道隊孩子的改變看得見，原有偏差行為的孩子，變得有禮貎，課業表現也有顯著進步，讓人欣慰。

另在去年全國錦標賽締造連續第3年摘金紀錄的武潭國小「迷你版楊勇緯」麥樂，今年升上六年級，刻意從去年的30公斤級挑戰37公斤級，但在連勝三場後遇到梅園國小高恩哲被反摔，只奪得第3名，他的弟弟麥天樂摘下中年級26級金牌，扳回些顏面。