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盧秀燕與學童彩繪公車 台中精彩景點躍上公車趴趴走

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天與黎明國小學童彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走，為公車換新妝，也是行銷台中的最佳宣傳車。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天與黎明國小學童彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走，為公車換新妝，也是行銷台中的最佳宣傳車。記者余采瀅／攝影

台中市南屯區黎明國小今天邀請台中市長盧秀燕擔任客座老師，與學童一起彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走，不只為公車換新妝，也是行銷台中的最佳宣傳車，讓更多人看見不一樣的幸福台中。

台中市目前有1500多台公車，今天由盧市長與黎明國小學童繪製的這台彩繪公車，不是在一般畫布上作畫，而是將徵件獲獎作品中的元素呈現在公車車體，首度開放小朋友盡情揮灑塗鴨。這台彩繪公車未來將行經黎明國小，不只小朋友可以看到自己的作品，也讓乘客感受彩繪公車的一筆一畫，都是對台中這塊土地的愛與熱情。

盧秀燕表示，交通局舉辦「搭公車，遊台中」系列活動，小朋友熱烈響應，彩繪徵件約600件作品，從中選出5件得獎作品元素放在公車上，包括國家歌劇院、路思義教堂等台中景點與地標，今天並邀請小朋友來彩繪公車，「這是全台最酷的美術課」，希望呼籲大家多搭公車，透過這些公車趴趴走，也行銷台中景點，並讓小朋友的創意有機會展現。

得獎者今天展示自己的作品，畫作包括谷關溫泉、高美濕地、東海大學地標路思義教堂，還有人畫上「雙十公車」交通卡、科博館鎮館之寶的大恐龍等，相當吸睛。

交通局長葉昭甫表示，交通局舉辦「搭公車，遊台中」系列活動，小朋友熱烈響應彩繪徵件，特別將獲選畫作裱框回贈給5位得獎者，並彩繪為公車換新妝，讓公車不只具交通功能，也是行銷台中的最佳宣傳車。

葉昭甫說，台中市的大眾運輸工具便捷，公車路線四通八達，鼓勵民眾大手牽小手一起「搭公車，遊台中」，記下你我印象最深刻的人、事、物，讓市民善用公共運輸的習慣持續向下扎根，針對不同市民的需求結合創意宣傳，讓大家更了解台中綠色運輸的成果。

台中市長盧秀燕今天與黎明國小學童彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走，為公車換新妝，也是行銷台中的最佳宣傳車。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天與黎明國小學童彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走，為公車換新妝，也是行銷台中的最佳宣傳車。記者余采瀅／攝影
小朋友在公車上盡情揮灑塗鴨。記者余采瀅／攝影
小朋友在公車上盡情揮灑塗鴨。記者余采瀅／攝影
小朋友在公車上盡情揮灑塗鴨。記者余采瀅／攝影
小朋友在公車上盡情揮灑塗鴨。記者余采瀅／攝影
台中市南屯區黎明國小今天邀請台中市長盧秀燕擔任客座老師，與學童一起彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走。記者余采瀅／攝影
台中市南屯區黎明國小今天邀請台中市長盧秀燕擔任客座老師，與學童一起彩繪公車，台中精彩地標與景點，在小朋友彩筆下跟著公車趴趴走。記者余采瀅／攝影

公車

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