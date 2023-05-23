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念書忙家務還要練球 世足賽冠軍隊長潘禹彤獲總統教育獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
今年總統教育獎得主，花蓮富里鄉東里國小足球隊長潘禹彤。圖／台灣世界展望會提供
今年總統教育獎得主，花蓮富里鄉東里國小足球隊長潘禹彤。圖／台灣世界展望會提供

花蓮縣富里鄉東里國小足球隊在667支隊伍參賽的國小世界盃足球賽勇奪冠軍、6年級隊長潘禹彤獲最有價值金球獎。潘禹彤從小是台灣世界展望會的資助童，平常練球、念書，還要煮飯、洗衣忙家務，她不被貧困限制勇於朝夢想前進，獲得今年總統教育獎。

富里鄉是花蓮最南端的偏鄉，潘禹彤的父親已過世，媽媽為養育6個孩子，遠赴外地工作，假日才能返家，平常都是外曾祖母陪伴 ，但因外曾祖母身體不好，家事多半是兩個姊姊和潘禹彤帶著弟妹打理。

潘禹彤小一加入東里足球隊，是球隊的前鋒，她刻苦訓練，即使大太陽也不偷懶。勤於練球之餘，她也和兩個姊姊扛起責任，共同分擔煮飯、洗衣、打掃的家務，還要指導弟弟妹妹功課。

111學年度國民小學足球世界盃全國總決賽5月11日至14日在高雄舉行，全國共667支隊伍參加。東里國小全校學生不到120人，足球隊僅8人，卻能全隊一心，連連過關斬將。尤其四強賽對戰冠軍呼聲最高的新北自強國小，東里國小一度落後但沒有放棄，潘禹彤為球隊踢進致勝兩分，幫助球隊闖入冠軍戰，又在決賽與4比2擊退對手，為花蓮捧起金盃，還取得台灣代表權。

「拚就對了!」在畢業前率球隊勇奪全國冠軍，還獲邀在職棒賽事中開球，近日更獲得總統教育獎，將北上接受蔡英文總統表揚。潘禹彤說，這些都是很新奇的體驗，她會繼續努力，未來想當一名足球國手，讓外界知道偏鄉的孩子也很優秀。

台灣世界展望會東區辦事處處長蕭文榮表示，從8年前就資料潘禹彤，從她身上看家人間凝聚的情感，以及學校老師訓練和陪伴，展望會有許多孩子和禹彤一樣，有運動天賦也很努力，只是沒有機會被看見，目前花蓮還有約150名兒童等待資料，歡迎外界一同成為愛心資助人，陪伴孩子成長、發光。

潘禹彤從2015年就接受台灣世界展望會資助，社工長期陪伴。圖／台灣世界展望會提供
潘禹彤從2015年就接受台灣世界展望會資助，社工長期陪伴。圖／台灣世界展望會提供
花蓮富里鄉東里國小足球隊長潘禹彤率隊在全國賽事奪冠，自己也披上最有價值球員金球獎榮耀。圖／台灣世界展望會提供
花蓮富里鄉東里國小足球隊長潘禹彤率隊在全國賽事奪冠，自己也披上最有價值球員金球獎榮耀。圖／台灣世界展望會提供
潘禹彤母親在外地工作，她和2位姊姊扛起家務，要煮飯、洗碗、洗衣服。圖／台灣世界展望會提供
潘禹彤母親在外地工作，她和2位姊姊扛起家務，要煮飯、洗碗、洗衣服。圖／台灣世界展望會提供

足球 花蓮 偏鄉

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