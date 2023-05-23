「人生是一道證明題」當座右銘 肌萎症國中生吳冠庭獲總統教育獎

北興國中學生吳冠庭（中）參加全國語文競賽竹，與師長合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市北興國中吳冠庭即使面對先天性疾病病痛，仍樂觀面對，在導師及父母陪伴下，積極探索自我，一展長才。教育部公布2023年總統教育奬56名得主名單，吳冠庭是今年雲嘉嘉南地區唯一榮獲總統教育奬的學生。

吳冠庭回想學生生涯，最感謝的人是爸爸跟媽媽，自小便罹患「先天性肌肉萎縮」，上學日常就是由父母親從車上抱下，坐上他的專屬賓士（輪椅）開啟學習的每一天。冠庭也曾經埋怨過，「為什麼是我？為什麼我不能在球場上自由奔馳？我只是想當一個正常的學生而已，為什麼不行？」但因為母親從不放棄任何治療的機會，總是不遠千里帶他求醫，冠庭捨不得母親難過，開始學著樂觀看待自己的病情。

在一次開口說閩南語的契機下，老師讚美冠庭的發音標準，聲音有別於其他同學，獨特的嗓音讓人耳朵為之一亮，推薦參加閩南語答喙鼓比賽。 吳冠庭在準備的過程中，逐漸找回自信，發現原來自己有長處，雖然坐著輪椅，但依然可以說得很好，甚至比其他人更好，還可以藉由輪椅做出許多逗趣的橋段，成為全場亮點。也因為這次的閩南語比賽，他瞭解到不要小看自己，每個人都是獨一無二的，「如果人生是一道證明題，你自己，就是最好的答案。」這句話也成了他的座右銘。

導師徐雪媄表示，冠庭個性開朗且勤奮向學，謙恭有禮，即使行動不便，仍積極參與活動，甚至主動為班級披上戰袍參加閩南語朗讀比賽，面對辛苦的訓練過程也絕不喊苦，他的態度和毅力足為同學的楷模，奮發向上的精神也值得成為他人典範。

社團指導老師江昆峰也表示，冠庭並不是天才型的選手，但絕對是後天勤奮的練習所帶來的成功。認真的冠庭會主動邀約團隊成員利用時間排練討論，足可見他對閩南語表演的認真對待與熱愛。團隊也獲得去年全國語文競賽本土語讀者劇場優等的佳績。陪伴了冠庭國中三年的教助員蔡雨潔老師也觀察到，冠庭是個善解人意，樂觀進取的孩子，是班上的小天使。看見他為了閩南語及疊杯的比賽，總是一次又一次反覆修正，努力不懈只為了替學校爭光。

北興國中校長張仁澤表示，冠庭的自信開朗，是北興教育之光。感謝冠庭的父母相信北興，選擇北興國中就讀；感謝老師無私的奉獻，讓冠庭的學習快樂無礙；感謝同學能互相扶持，使冠庭融入團體不孤單。在北興國中的大家庭裡，孕育著眾多優秀的學子，各具特色、才華洋溢，老師們也能適性揚才，營造一個充滿教育愛的環境。