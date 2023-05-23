「輝金姑」傳達永續保育觀念 嶺東科大奪金點新秀設計獎

嶺東科技大學設計學院及時尚學院在2023「金點新秀設計獎」，勇奪傳達設計類「年度最佳設計獎」、社會設計類「新秀設計獎」及兩項「贊助特別獎」，表現亮眼，成為中部設計界最受矚目的學校。其中「輝金姑」創作建立起人們與螢火蟲的關聯性，提升永續保育的觀念，拿下「年度最佳設計獎」，並獲10萬元獎金。

新一代設計展今年來自全台55校、121系，共5005件作品報名參賽，初審共726件作品入圍，最終128件作品獲獎，競爭激烈。

由嶺東科大視覺傳達設計系學生李如芸、翁于晶、柯欣廷、謝𡶎𦥍、顏色凡以畢業專題製作「輝金姑」，將台灣的52種螢火蟲以發光的飛行軌跡為發想，把纏繞線條結合夜光材料，用細膩刻畫的創作，建立起人們與螢火蟲的關聯性，提升永續保育的觀念，在傳達設計類眾多作品中脫穎而出，勇奪「年度最佳設計獎」。

設計學生代表翁于晶說，創作靈感為當初大家一起結伴去賞螢火蟲，希望藉此傳達將螢火蟲知識連結環境保育觀念。

嶺東科大視傳系除「輝金姑」獲評審高度肯定外，還有「媽祖叫我做實驗」透過實際參與台灣遶境文化，將所產生的炮灰、香灰、塑膠蓋等廢棄物，實驗再利用重製成海報、紀念品及可夜間使用的隨行包袋等，提高人們對環境保護的意識，延續百年遶境文化的價值，獲社會設計類的「新秀設計獎」。

此外，服飾系的「詠生學」繼剛榮獲全國實務專題競賽第1名後，又與創設系的「Sea U-海港垃圾攔截設備」得到廠商青睞，榮獲「贊助特別獎」。