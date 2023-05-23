快訊

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳玲、懷恩基金會 助學220國高中生

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
懷恩、陳玲基金會董事長李棟樑（左五），與獲得「人間有愛．助學無礙」得主合影。記者蘇健忠／攝影
懷恩、陳玲基金會董事長李棟樑（左五），與獲得「人間有愛．助學無礙」得主合影。記者蘇健忠／攝影

財團法人陳玲社福基金會、懷恩社福基金會舉辦第十二屆「人間有愛．助學無礙」助學金，昨天在晶華飯店舉行頒發典禮，共有二百廿位學生獲獎，其中四十位來自全市四所特教學校推薦。應邀頒發助學金的前總統馬英九表示，中華民國有如今成就，先前對教育的重視，培養大量人才，是重要的原因。

馬英九表示，政府的照顧總有不能及的地方，這時格外需要熱心人士的協助，他也勉勵所有助學金得主，如果未來行有餘力，也要像基金會董事長李棟樑一樣，對社會心存感恩，積極回饋大眾。

懷恩與陳玲基金會，是李棟樑紀念已故父母與妻子而捐資設立。李棟樑表示太太生前說，事業有成就該幫助有需要的人，而「人間有愛，助學無礙」活動與救國團合作，請各國高中推薦，家庭資源薄弱，但能維持勤學樂觀、熱心助人的學生，共一百八十人，再加上四所特教學校各推薦十人，每人五千元。

頒發助學金的來賓除了馬英九，還有台灣教育大學系統總校長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月等人。

受獎者之中有兩位坐輪椅的重殘學生，無法上台領取，馬英九走下台，單膝跪在輪椅前，把裝著助學金的紅包交給他們。

昨天活動也是國民黨宣布提名侯友宜參選下屆總統後，馬英九首度公開行程。場外有電視台記者想訪問他關於侯友宜對九二共識的看法，馬英九微笑以對，沒有停步回答。

馬英九 救國團 侯友宜

延伸閱讀

前總統馬英九頒助學金 避談侯友宜對九二共識看法

與郭台銘會面？ 侯友宜：會共同努力守護中華民國

56歲再戰國中教育會考 補教師洪安：教育是種慢性病

綠議員批馬英九訪中「不敢提中華民國」 侯友宜這樣回應

相關新聞

舒緩升學壓力 竹市研議新科國中 設完全中學

新竹市東區人口 增，但校舍不足，新設中小學需求較其他縣市高，市府教育處指出，目前竹市現有3所市立完全高中已不敷需求，因此...

陳玲、懷恩基金會 助學220國高中生

財團法人陳玲社福基金會、懷恩社福基金會舉辦第十二屆「人間有愛．助學無礙」助學金，昨天在晶華飯店舉行頒發典禮，共有二百廿位...

克服障礙秀才藝 張聞竺獲總統教育獎

基隆市東光國小學生張聞竺罹患多重身心障礙疾病，在父母放棄事業，自己當特教老師一路陪伴下，經歷無數次跌倒哭泣，逐步學習生活...

「輝金姑」傳達永續保育觀念 嶺東科大奪金點新秀設計獎

嶺東科技大學設計學院及時尚學院在2023「金點新秀設計獎」，勇奪傳達設計類「年度最佳設計獎」、社會設計類「新秀設計獎」及...

高中本土語課 全教產籲改選修

全國教育產業總工會昨表示，本土語政策未做好完善師資、課程安排、妥善規畫，課本內容甚至連本土語流利的家人長輩都看不懂，由於...

基市某高中發生受矚目性別事件 市府開專案會議謀對策

基隆市一所高中男老師追求女學生引發風波，學校啟動性別事件處理程序調查。基隆市長謝國樑今天主持防治校園性別事件暨促進校園安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦