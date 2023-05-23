陳玲、懷恩基金會 助學220國高中生

財團法人陳玲社福基金會、懷恩社福基金會舉辦第十二屆「人間有愛．助學無礙」助學金，昨天在晶華飯店舉行頒發典禮，共有二百廿位學生獲獎，其中四十位來自全市四所特教學校推薦。應邀頒發助學金的前總統馬英九表示，中華民國有如今成就，先前對教育的重視，培養大量人才，是重要的原因。

馬英九表示，政府的照顧總有不能及的地方，這時格外需要熱心人士的協助，他也勉勵所有助學金得主，如果未來行有餘力，也要像基金會董事長李棟樑一樣，對社會心存感恩，積極回饋大眾。

懷恩與陳玲基金會，是李棟樑紀念已故父母與妻子而捐資設立。李棟樑表示太太生前說，事業有成就該幫助有需要的人，而「人間有愛，助學無礙」活動與救國團合作，請各國高中推薦，家庭資源薄弱，但能維持勤學樂觀、熱心助人的學生，共一百八十人，再加上四所特教學校各推薦十人，每人五千元。

頒發助學金的來賓除了馬英九，還有台灣教育大學系統總校長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月等人。

受獎者之中有兩位坐輪椅的重殘學生，無法上台領取，馬英九走下台，單膝跪在輪椅前，把裝著助學金的紅包交給他們。

昨天活動也是國民黨宣布提名侯友宜參選下屆總統後，馬英九首度公開行程。場外有電視台記者想訪問他關於侯友宜對九二共識的看法，馬英九微笑以對，沒有停步回答。