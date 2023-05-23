舒緩升學壓力 竹市研議新科國中 設完全中學

新竹市東區人口 增，但校舍不足，新設中小學需求較其他縣市高，市府教育處指出，目前竹市現有3所市立完全高中已不敷需求，因此研議在人口密集的東區新設1所完全高中，擬以新科國中升格為方向，另評估市轄學生數、師資及校地空間做整體配套規畫。

新科國中校長林燕玲指出，目前學校校地與教室都還有空間，加上學校努力推廣雙語實驗教育有成，若市府有相關規畫，也可提升學校規模，學校樂觀其成。

根據市府民政處今年4月底人口資料顯示，竹市約45萬人，東區約22萬人、北區15萬人、香山區7萬8000人，東區因坐擁竹科帶來人口成長，人口占全市一半。

教育處指出，目前建功高中校地有限，國中部學生不斷增加，加上關埔地區新移入人口也逐年增加，因此有意在東區規畫1所銜接到高中的完全中學。

教育處說，竹市國小生約2.9萬人，國中約1.4萬人，除研議新科國中設立完全中學，依學校國高中部教室空間與需求考量規畫，另協助建功高中擴增校地，研擬增班可能性。由於竹竹苗可視為同一就學區，也會持續觀察，與竹縣、苗栗增設完全中學意向進行整體評估。