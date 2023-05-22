紓解入學壓力 竹市建功高中擬擴建增班

因應新竹市人口增加，竹市3所市立高中出現不敷需求情形，竹市府今天表示，將朝建功高中擴建校地增班，或新科國中改制為完全中學，以舒緩在地學生入學壓力。

新竹市政府教育處向中央社記者表示，新竹市國小生約有2.9萬人，國中約1.4萬人，目前竹市3個行政區各有1所市立完全中學，分別為建功高中、香山高中、成德高中。

教育處表示，因應人口數增加等情形，研議將於建功高中增設高中班級或新科國中升級為完全中學，藉此舒緩在地國中生升高中就近入學的壓力，也讓轄內學校校地多元利用。

教育處指出，針對新科國中設立完全中學，將依此學校國高中部教室空間與需求作為考量規劃，並評估其可行性。

教育處指出，市府已積極辦理建功高中擴增校地事宜，未來朝研擬增班方向，讓竹市優秀學生可留在竹市。

教育處說，由於竹竹苗可視為同就學區，也會持續觀察3個行政區內3所市立高中的狀況，並與新竹縣、苗栗縣增設完全中學意象進行整體評估。