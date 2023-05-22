林園高中化工班開闊國際視野 參訪日本最大石油公司

高雄市林園高中化工科學班今天展開為期6天的日本參訪，將參觀日本最大石油公司、化工相關產業，提升對國際石化產業的理解，開闊國際視野。

林園高中今天發布新聞稿指出，化工科學班每年固定舉辦海外產業教育參訪，已成高雄市高中獨具特色活動；歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年後，今年終於又展開海外交流活動。

林園高中表示，中油林園石化事業部與林園高中產學合作，成立化工科學班至今已9年，這次參訪由台灣中油公司補助一半費用，大幅降低學生負擔。

中油每年提供10名員額讓化工科學班畢業生直接進入中油任職，學生也必需與考生一起參加中油招考，通過全國甄選初複試篩選。

林園高中表示，化工班每年國立大學錄取率近8成，是社區高中升學成績中最亮眼的一顆星；化工科學班吸引優秀在地學生就讀，今年考上成大資工黃紀琇、中國醫藥大學藥學系張簡于函，當初會考都可讀雄女，仍選擇留下就讀化工班。

林園高中校長黃碧惠表示，今年的參訪行程是歷年中最豐富精采，24日參訪的寶理公司是日本化工產品高值化的代表性公司，提供具金屬強度等級的塑化產品，是各種精密機械的關鍵零件製造商；透過這次參訪期待學生未來進入中油任職後，在職場上能有更高、更廣視野。

校方表示，學生將在25日參訪國際石油公司ENEOS川崎製油廠，因應全球重視SDGs，25日也將參訪三菱化學公司的東京展示館，深入了解石化產業的現況與未來發展。