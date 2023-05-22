中油贊助林園高中化工班海外見學 畢業班10人可進中油

高雄市林園高中化工科學班今天前往日本，進行6天參訪見學日本最大石油公司、化工相關產業等，提升學子了解國際石化相關產業現況與前景，開闊國際視野。

林園高中化工科學班每年固定舉辦海外產業教育參訪，是高雄市高中獨具特色的學習活動。因疫情停辦3年，今年突破困難於22日至27日進行海外交流活動，由台灣中油公司補助一半費用，減輕學生的負擔，促成學生、企業與學校三贏的最佳合作模式。

中油林園石化事業部與林園高中產學合作，成立化工科學班已9年，每年提供10名員額讓該班學生高中畢業後直接進入中油任職，學生也必須與考生一起參加中油招考，通過全國甄選初複試篩選。

林園高中表示，化工科學班吸引優秀在地學生就讀，如今年考上成大資工黃紀琇、中國醫藥大學藥學系張簡于函，當初都是會考成績優秀，可以就讀雄女，仍明確選擇留下就讀化工班的學生。化工班每年國立大學錄取率近八成，在社區高中升學成績表現亮眼。

林園高中表示，今年的參訪行程豐富，24日參訪的寶理公司是日本化工產品高值化的代表性公司，提供具金屬強度等級的塑化產品，是各種精密機械的關鍵零件製造商，透過經濟部高值化辦公室的協助，才讓寶理公司見習成行，並開啟寶理在台分公司與學校間的互動。

25日參訪國際石油公司ENOES川崎製油廠，是透過高雄市教育局、市府顧問與日本交流協會的幫助。ENOES為日本最大的石油公司，與台灣中油公司性質相近。另外還安排參訪三菱化學公司的東京展示館，深入了解石化產業的現況與未來發展。

林園高中校長黃碧惠表示，受疫情影響今年參訪行程一開始並不樂觀，但考量學生難得的學習機會，學校還是努力進行各項協調工作，感謝許多單位的大力協助，學生都對這次活動成行抱著感恩的心。

林園是台灣重要的石化工業園區，在全球重視環境永續的目標下，石化工業產業正逐漸往高值化的方向發展；林園高中期待透過國際參訪拓展學生視野，未來在地區企業任職後，帶動職涯與企業共同向上。