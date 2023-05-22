校園會客室／無懼罕病 小二生挑戰射箭、SUP

宜蘭縣大洲國小二年級的陳冠全天生患有罕見疾病，學習、運動等發展較為遲緩，但他能保持積極的情緒，在爸媽的鼓勵下發展射箭、立式划槳等興趣，也帶動其他特教生參與學習，冠全爸爸說，「他一定是上帝派來的天使」。

冠全五歲時被檢查出染色體異常，這是極為罕見的疾病，學界九七年才發現，全球只有約三百名病例，具體表現是智能、肌肉力量、反應速度與平衡感等發展較為遲緩，從小也不太說話，爸媽甚至一度懷疑他患有失語症。

冠全的學習之路因此較常人艱難，學習注音符號都要花費更多時間，練習生字更加困難，手指肌力不足以把筆握穩，也沒辦法掌握漢字的結構；其他小朋友熱中的球類、跑跳等戶外活動，冠全難以參與，「有時候像是個局外人」。

冠全的父母坦言，身為父母幫助孩子時會遇到「撞牆感」，反而是冠全一直都沒有負面情緒，不會因挫折哭泣，非常好溝通；他們尋求校方協助，在資源班的學習環境中，老師按照特教生的狀況調整進度，沒辦法書寫就練習識讀，一步步慢慢來。

為訓練肌力與平衡感等，爸媽讓冠全嘗試不同運動，從跑步、騎單車到射箭、立式划槳（SUP），探索不同興趣。冠全媽媽說，冠全騎單車花好幾年才拆掉輔助輪，現在已可以騎比較長的距離，之後打算試著從家裡騎廿公里上學。