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小5生下毒 學校否認消極處理
台中市一名國小5年級學生與同學爆發摩擦，竟心生怨恨夥同3名同學將黃金葛汁液灌入對方水壺，受害者喝了身體不適，家長報警處理並抱怨校方「態度消極，拒絕提供會議影音紀錄」。校方昨對此事深表歉意，並表示獲悉此事立即校安通報，除輔導學生，另召開緊急會議並展開調查。
校方指出，因學生皆未滿12歲，為保護學生隱私並提供受教、受輔機會，避免再次受到傷害，也懇請社會大眾給學生改正成長的機會。
另外，受害學生家長提出疑似霸凌事件申請，學校表示，依校園霸凌防制準則及其程序調查處理中，會加速調查進度，持續在重大集會宣導「霸凌零容忍」。
有民眾在網路發文，指某小學高年級A生和R生曾有摩擦，雖在導師調解下和解，但A生在網路搜尋毒物相關資料，與其他3人商議下毒，最後決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在水壺添加含糖的黃金葛汁液，R生飲用後出現頭暈惡心肚痛。
台中市教育局表示，校方已對相關人員輔導，雙方家長也提出疑似校園霸凌及性別事件申請，全案調查中。
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