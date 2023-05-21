小六生不畏困境 獲頒總統教育獎

屏東縣春日國小六年級女學生幸智琳，不因低收家庭環境而退縮，不僅主動分擔家務、照顧弟妹，學業成績名列前茅，也是師生鄉土歌謠原民語系台柱，體育表現也多次拿下柔道冠軍，她將經濟困境化為自我奮進養分，獲今年總統教育獎最高分肯定。

幸智琳父親是排灣族，母親阿美族，家中排行老大、下有3弟妹，父親長年罹病，僅靠母親打零工和低收入戶補助維持家計，每逢父親進出醫院，母親須放下工作照顧，家庭經濟頓陷困境，幸智琳姊代母職，主動分擔家務，照顧年幼弟妹。

春日國小校長梁吉成說，幸智琳在校成績名列前茅，部落排灣母語也說得好，小五即通過「南排灣族語」中級認證，今年再挑戰中高級，曾自豪告訴師長，「以身上流著排灣族血液為榮！」

幸智琳有原住民優異運動細胞，多次獲全國柔道冠軍，還有與生俱來嘹亮好聲音，是春日國小太陽古謠隊台柱；她說，多次在排灣族豐年祭表演，唱出日漸失傳的排灣古調，看見長輩情不自禁落淚，讓她深刻體認肩負文化傳承重任。

梁吉成說，幸智琳學業和柔道表現亮眼，校方協助爭取獎助學金，她全交母親分擔家計，拿下總統教育獎最高分實至名歸。