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影／麥克爺爺來了！故事說唱俱佳 學童笑聲中學英語

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供

美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，麥克爺爺現場說學逗唱樣樣來，彈洋琴、吹口琴，加上豐富布偶道具和口技表演，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。

來自美國的麥克爺爺原是中小學校長，有將近50年為兒童說繪本故事經驗，他足跡遍佈美國30個洲及多個國家；昨天他來到南陽國小，迫不及待用英語說，「我愛台灣、愛台灣人，來台灣26次了很喜歡台灣、台中是個美麗的城市」。

麥可爺爺為南陽國小學童講了「三隻小豬」、「泰迪熊」、「驢子有長長耳朵」三則故事。

麥克爺爺說到小豬就戴上豬帽子學小豬叫，說到大野狼就戴上大野狼帽子，發出大野狼嘶吼聲，手舞足蹈加上豐富表情和音樂，小朋友看得目不轉睛，跟著英語故事進入奇幻世界。

麥克爺爺說，「為小孩說故事，是因為他喜歡看到小孩高興、開心表情，這樣我會更開心。」

市議員陳清龍表示，為了讓孩子自然而然學英語，慶山建設公司除了捐贈圖書外，今年透過敦煌書局安排，邀請知名的麥克爺爺到南陽國小以英語說故事。

讓孩子享受生動英語故事的樂趣，透過精湛口技與音樂律動培養專注力，歡笑聲中孩子輕鬆學英語。

南陽國小老師宋南屏說，這是南陽國小第一次有外國人到校，用英文跟小朋友說故事，剛開始小朋友聽不太懂，但隨著爺爺活潑、生動又有趣的引導，慢慢聽懂爺爺故事內容，是場很棒的體驗。

美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供
美國知名的說故事大師麥克爺爺，昨天到台中市豐原區南陽國小為學童說英語故事，孩子們聽得津津有味，歡笑中互動熱烈。圖/台中市議員陳清龍提供

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