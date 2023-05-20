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影／中市清水區運動會今開幕 田徑小將同場較勁
今早台中市清水國中舉辦「台中市清水區112年度全區運動大會」，開幕典禮由運動局長李昱叡、民政局長吳世瑋出席，為所有田徑小將加油打氣。李昱叡指出，市府致力推動運動扎根，打造友善運動環境，讓台中成為熱愛運動的酷城市。
開幕典禮在清水鰲峰戰鼓隊及清水高中儀隊表演中熱鬧登場，清水區長蔡慶生指出，清水區轄內各小學組隊參加，將選拔優秀田徑選手代表清水區參加「112年台中市第十三屆全市運動大會」，參賽學生均是各校田徑菁英。
蔡慶生期許選手們發揮訓練成果與對體育的熱情，摘下佳績，爭取入選清水區代表隊，為清水爭光。
李昱叡表示，感謝台中市體育總會理事長暨台中市議會議長張清照對體育運動的大力支持與推廣，而清水區公所每年也致力辦理區運，帶動全民運動風氣。
李也說，市府積極改善清水區運動設施，包括：整新清水自由車場，改善場館內賽道、看台、燈光；增設清水運四牛埔仔運動公園兒童遊戲區的夜間照明設備，提供兒童安心遊憩空間；完成清水運五簡易棒壘球場第二期圍網外推工程；海線首座「清水國民暨兒童運動中心」去年順利開工，興建中，營造更優質的運動環境。
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