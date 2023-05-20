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大成高中待退場 人跑光又遭竊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣私立大成高中被教育部列入私校專案輔導名單，全校現僅剩3名教職員工留守，董事會也無法舉行，教育部已向法院提交公益董事名單，但尚未裁定，不料連最值錢的教學設備近日也遭竊，讓留守人員大嘆不如歸去，盼早日重組董事會宣布停辦。

大成中學曾是地方名校，前縣長徐耀昌、現任縣長鍾東錦及頭份前市長徐定禎都是校友，但因少子化、經營績效等問題造成財務困難，教師也因校方欠薪離去，去年8月甚至出現沒有教師可開學的情況，後來學生被安排轉校，學校也被列輔導，必須提出改善計畫或退場。

留守的實習處主任李朝榜表示，董事會有9名董事，去年4人辭職，今年又有2人離開，董事長平常不見人影，董事會因不足三分之二以上成員，迄今無法執行退場程序，全校僅剩他、會計主任和一名工友留守。

李朝榜說，學校目前積欠留守3人薪資和鐘點費達百萬元，但校方無力支付，如果退場，校舍建築依法須捐贈地方政府，而最值錢的電腦教學設備學校上周也遭竊，希望董事會重組後能盡快解決問題。

教育部 主任 鍾東錦

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