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台灣之光 正義中學校隊再奪世界機器人大賽冠軍

中央社／ 高雄19日電

高雄正義中學機器人校隊以台灣區冠軍之姿參加ROBOFEST世界機器人大賽，在全球近700隊中脫穎而出，於高級組再奪世界冠軍，展現科技教育成果與實力，也讓國際認識台灣。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，ROBOFEST世界機器人大賽由美國勞倫斯理工大學主辦，為美國太空總署（NASA）及電機電子工程師學會（IEEE）認證的國際比賽。

高雄市正義中學機器人校隊一行15人，於5月8日前往美國密西根州底特律市參賽，並以優異表現榮獲「GAME主題賽高級組」冠軍。

正義中學校長俞德淦表示，今年賽事為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後首次恢復實體賽，全球20國將近700隊，共2000多名選手同場切磋。正義中學在2021年獲得高級組GAME及UMC亞軍、2022年則獲高級組UMC冠軍，包括今年已連3年奪得佳績。

今年GAME主題賽的主題為「供應鏈」，機器人自走車要清除港區障礙物，將不同貨物依指定順序堆疊至碼頭（紅白黑不同顏色鋁罐），同時要將商品（網球）補充到商店（指定球框內）才算完成任務。尤其是場上物件擺放位置都是比賽現場才公布，考驗選手的機器人結構設計與程式設計能力。

由於比賽題目是當場公布，從策略思考與規劃、機器人設計與組裝、程式設計與編寫、機器人測試與修正，僅給選手2小時準備時間。

正義中學高中部國際班的佘文喆因精通英、日文，除機器人專業外，這次更扮演「外交小尖兵」。他認為除了機器人的興趣，參加國際賽真的更能理解英語能力的重要，透過科技能力切磋與語言文化互動，認識世界各國的朋友，感覺真棒。

正義中學與20國好手同台競技，經過3天努力奮戰，高中部學生孫奇霆、陳毅祥、郭靖、佘文喆4人勇奪「GAME主題賽高級組」冠軍，同時孫奇霆、佘文喆兩人與章凱昱、吳岱威也聯手拿下「未知任務挑戰賽」季軍；國中部學生陳訢慈、呂安璨、陳廷恩、洪凱鴻、吳峻霆，首次參加國際性比賽，就榮獲「GAME主題賽初級組」世界第4名。

美國 高雄市

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