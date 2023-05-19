竹圍國小學生濕地導覽 認識紅樹林步道陸蟹生態

新北市淡水區竹圍國小帶著學校二年級學生，來到鄰近校園的紅樹林生態廊道，共有1百多位的學生進行導覽課程，這次活動邀請到荒野保護協會導覽員，帶著學生一起踏入生態步道當中，認識彈塗魚，還有招潮蟹，搭配竹圍國小校地生態課程以及為接下來的護蟹活動，進行暖身，讓孩子透過實地勘察能夠學到更多。

竹圍國小主任孫德仁表示，為了讓孩子走進學校鄰近的生態環境，這次特別帶他們來到紅樹林生態步道，最主要是讓孩子學習在水筆仔紅樹林棲地當中的陸蟹有那些品種。對此學生也說他看到好多不一樣的生物，不僅有彈塗魚，還有招潮蟹，非常的有趣。

學校表示，有在這一場實地生態導覽當中不僅是讓孩子學習看到陸蟹所生存的生態環境，更教他們其實有很多陸蟹因為要來回穿河岸在經過人類道路設施時，很容易遭到車輛的撞擊，就是所稱的生態路殺，透過荒野保護協會的解說路殺現象，更讓孩子可以了解人類生活空間與生態該如何和平共榮生存並且保持平衡，將生態保育觀念從小做起。