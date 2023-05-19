僑泰進修部畢業成果展驚豔 還引入5輛創業餐車

僑泰高中進修部畢業展，展現學生三年所學技藝成果，餐飲科呈現豐富的中餐菜色，觀光科主打甜點系列，美容科以手工藝品與指甲彩繪為主，汽車科則展示自組的機車，校方引入五輛創業餐車，讓學生體驗創業的艱辛。

僑泰進修部主任郭小萍說，餐飲科展示中式菜餚，其中乙級檢定菜色「松鼠鱸魚」考驗刀工與烹調技術，不簡單；觀光科主打提拉米蘇、奶酪、雪Q餅，日式乳酪蛋糕等甜品；美容科以手工藝品與指甲彩繪為主。

汽車科展示四輛由學生自組的小型機車與正常尺寸機車，學生透過平日學習的技能，運用副廠零件自組完成，還可順利騎上路，機械功力扎實。另外，水火箭的試飛活動，更造成現場騷動，連校長温順德、家長會長賴富源會長都下場體驗，驚呼聲不斷。

家長會長賴富源說，這次活動邀請業界著名的餐車，進入校園設攤，讓高三生實習餐車的營運，體驗當老闆的艱辛。孩子們努力學習的態度，也讓他看到未來職場上無比的希望。