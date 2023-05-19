影／獼猴來探班...基隆建德國小師生驚喜目迎目送

基隆市建德國小今天上午出現一隻台灣獼猴，在教室外的水管爬行，學生看到猴子出現很興奮，但都保持遠距離看著，有學生說，「這隻猴子很有上進心，定期會來上課啦」。

建德國小位處在安樂區安和一街山坡上，周遭有山坡和綠林，校園與自然生態環境緊密相鄰。今天上午一隻台灣獼猴疑從校旁的山林闖入學校，逕自在建物、教室外的水管、窗台爬行。由於模樣相當可愛，馬上引起校園師生驚喜，並有老師拿起手機拍下影片。

校長胡宗光表示，這隻台灣獼猴不是第一次闖入學校，學生也看過多次，老師剛好機會教育，學生都知道要保持距離，遠遠的欣賞就好。

有學生說，「學校可以看到猴子，顯示我們的校園生態很豐富」，還有學生表示，「這隻猴子很有上進心，定期會來上課啦」。

這隻台灣獼猴繞行校園後，趁學生都趕忙著去上課也不見蹤影，回到自然的環境去了，學校沒有通報動保所。校長說，學校其實不只有台灣獼猴，還曾在晚上見過白鼻心，也司空見慣了。

基隆動保所長陳瑞濱說，基隆有很多山坡地，有台灣獼猴的族群，會下山覓食，在自然環境中來來去去，不需特別通報處理，其實牠們也很怕人，學生遠觀的作法很恰當。但要切記不要接觸、不要餵食，如果有餵食行為可能會造成其依賴餵食的行為，對動物本身並不好。（影片由學校老師提供）