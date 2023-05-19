車靠近腳踏車閃亮 成功國中安全帽馬來西亞發明展奪金

2023馬來西亞國際發明展日前結束，基隆成功國中林子家等5名學生共同研發的「結合手機安全帽裝置」奪金。這項發明是學生發想，騎腳踏車時，結合手機操作，當車輛越接近時，可加快安全帽上LED燈閃爍頻率，引起汽機車駕駛注意，增加夜間腳踏車騎士的安全。

這場比賽成功國中因經費有限一度不能成行，幸好教育處提供培訓經費、議長童子瑋牽線慶安宮協助報名費、愛家基金會陳漢興老師牽線沛杰公司陳董事長協助林子家團費，校長也募捐，各界幫忙與打氣，才能在國際舞台發光發熱。

這項作品由9年級林子家與8年級陳盈安、邱詠樂、白翌廷、葉翊暄共同研發設計，針對腳踏車以往單純安全防護設備的缺失，加以改良增加安全帽上閃光設備，並結合手機操作。

當視線不佳時，安全帽警示器提供LED燈光，增加腳踏車騎士與駕駛反應時間，當車輛越接近時，利用光線的強弱驅動IC運作，將光線轉換為數位信號，可加快LED燈閃爍頻率，引起汽機車駕駛注意，大大增加夜間腳踏車騎士的安全。

校長張志明說，這項發明能搭配「綠色載具」的腳踏車，增加安全性，在高油價的時代可以達到減輕油耗的效果，又沒有汙染的問題。

學生創意發想後，利用完全免式方案，二信高中提供資源協助，將學生夢想轉化成實品展現。今年有來自19個國家、超過200位參賽者，在近千件作品中獲獎不容易。