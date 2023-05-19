因為一間卡拉OK小屋 東海組五校聯盟進軍威尼斯建築展

走進第18屆威尼斯建築雙年展台灣館，蚵寮、棚屋、番茄園、養蝦場等台灣常見卻總被研究忽略的地景，以模型和圖片羅列於義大利百年普里奇歐尼宮輝煌的吊燈之下。養蘭使用的黑網則變成優雅的帷幕，掩映著遠處忽隱忽現的教堂。主題為「地景中未完成的協議：台灣改裝」的台灣館18日開幕，這是台灣從2000年參展以來，首次以五校教學聯盟的方式參展。東海、成大、淡江、逢甲、中原等逾六十位建築系師生，成為此一世界最大建築展的共同參展人。

本屆是疫後首次舉辦的國際建築展，參展國家近七十個，陣容更勝以往，就連梵蒂岡也參展。烏克蘭也首度以國家館參展，展名為「Before the future(在未來之前)」，展場以黑布和廢墟為意象，邀請觀眾坐下聆聽烏克蘭的故事，受抵制的俄羅斯則不意外缺席。中國大陸、新加坡、香港、澳門也都參展。

本屆台灣館策展人、東海大學建築系主任曾瑋，2010年便以38歲之齡成為台灣館史上最年輕策展人。2016年再度擔任台灣館聯合策展人，加上今年三度擔任策展人，「三冠王」再度寫下紀錄。

但這次的經驗跟前兩次完全不同。這次曾瑋是跟五校六十位建築系師生共同參展，五校先花一年田調台灣地景、凝聚共識挑選議題。學生先學習以自己的語言詮釋、再以國際可理解的方式訴說。他表示，過去建築展強調英雄主義式的明星建築師，但近年世界發生太多問題，「建築變得不確定」，他希望從建築教育重新出發，「可以有更寬廣的觀點」、呼應本屆大會主題「未來實驗室」。

而這一切其實是從一間鄉間的卡拉OK小屋開始。曾瑋某次運動時經過一間冷凍冰櫃廂型車改裝的小屋，春天時改裝成可以唱歌的卡拉OK屋，秋天則搬來高腳椅變身小酒吧，柔軟而快速地反映周遭的環境，「我看到鄉村的生命力」。AA建築聯盟畢業的他，決心拋掉西方論述，帶領學生透過農林漁牧等產業的田野調查向台灣地景學習，「理解農民透過生活經驗與一點構造能力完成的建築。」這些學生未來也許會出國喝洋墨水，他希望在他們接受西方建築理論之前，能夠先理解身邊環境所蘊藏的常民智慧。

這些田調有許多有趣的發現。如種植新社葡萄的農民，會在人類採摘葡萄的180公分高度之上設計一層網屋，衝破第一層網子想啄食葡萄的鳥兒會暫時囚在這裡，等農民發現才釋放，展現農民對的智慧與包容。而台灣鄉村常見、設有腳踏輪的棚屋，擁有輕鋼框架和波紋板，可隨著農民不斷移動。農民在棚屋中放置收音機、冰箱、電風扇、延長線，甚至掛上祈求風調雨順和豐收的紅條，宛如另一個家。

曾瑋表示，這些台灣建築中蘊藏的常民智慧，如果沒有經過調查和整理，無法進入台灣的建築教育之中。在五校首次嘗試的教學聯盟中，老師將從田調中挖掘的常民智慧教導給學生，學生再根據這些常民智慧發展自己的案子，兩種作品一起在台灣館中呈現，展現世代傳遞知識的力量。

參展學生鄭詠友表示，這種「參展式上課」對她來說是挑戰，她必須跟不同學校的學生一起評圖、理解與重新詮釋台灣地景；還要用英語介紹、最後站上國際舞台向全世界表達。參展學生馬鼎喆則說，從田調學到的台灣常民智慧迥異於課堂學到的西方建築理論，他深受衝擊，最後完成的作品「是提問不是答案」，而他會在未來的日子找到自己的答案。