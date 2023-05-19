因為一間卡拉OK小屋 東海組五校聯盟進軍威尼斯建築展
走進第18屆威尼斯建築雙年展台灣館，蚵寮、棚屋、番茄園、養蝦場等台灣常見卻總被研究忽略的地景，以模型和圖片羅列於義大利百年普里奇歐尼宮輝煌的吊燈之下。養蘭使用的黑網則變成優雅的帷幕，掩映著遠處忽隱忽現的教堂。主題為「地景中未完成的協議：台灣改裝」的台灣館18日開幕，這是台灣從2000年參展以來，首次以五校教學聯盟的方式參展。東海、成大、淡江、逢甲、中原等逾六十位建築系師生，成為此一世界最大建築展的共同參展人。
本屆是疫後首次舉辦的國際建築展，參展國家近七十個，陣容更勝以往，就連梵蒂岡也參展。烏克蘭也首度以國家館參展，展名為「Before the future(在未來之前)」，展場以黑布和廢墟為意象，邀請觀眾坐下聆聽烏克蘭的故事，受抵制的俄羅斯則不意外缺席。中國大陸、新加坡、香港、澳門也都參展。
本屆台灣館策展人、東海大學建築系主任曾瑋，2010年便以38歲之齡成為台灣館史上最年輕策展人。2016年再度擔任台灣館聯合策展人，加上今年三度擔任策展人，「三冠王」再度寫下紀錄。
但這次的經驗跟前兩次完全不同。這次曾瑋是跟五校六十位建築系師生共同參展，五校先花一年田調台灣地景、凝聚共識挑選議題。學生先學習以自己的語言詮釋、再以國際可理解的方式訴說。他表示，過去建築展強調英雄主義式的明星建築師，但近年世界發生太多問題，「建築變得不確定」，他希望從建築教育重新出發，「可以有更寬廣的觀點」、呼應本屆大會主題「未來實驗室」。
而這一切其實是從一間鄉間的卡拉OK小屋開始。曾瑋某次運動時經過一間冷凍冰櫃廂型車改裝的小屋，春天時改裝成可以唱歌的卡拉OK屋，秋天則搬來高腳椅變身小酒吧，柔軟而快速地反映周遭的環境，「我看到鄉村的生命力」。AA建築聯盟畢業的他，決心拋掉西方論述，帶領學生透過農林漁牧等產業的田野調查向台灣地景學習，「理解農民透過生活經驗與一點構造能力完成的建築。」這些學生未來也許會出國喝洋墨水，他希望在他們接受西方建築理論之前，能夠先理解身邊環境所蘊藏的常民智慧。
這些田調有許多有趣的發現。如種植新社葡萄的農民，會在人類採摘葡萄的180公分高度之上設計一層網屋，衝破第一層網子想啄食葡萄的鳥兒會暫時囚在這裡，等農民發現才釋放，展現農民對的智慧與包容。而台灣鄉村常見、設有腳踏輪的棚屋，擁有輕鋼框架和波紋板，可隨著農民不斷移動。農民在棚屋中放置收音機、冰箱、電風扇、延長線，甚至掛上祈求風調雨順和豐收的紅條，宛如另一個家。
曾瑋表示，這些台灣建築中蘊藏的常民智慧，如果沒有經過調查和整理，無法進入台灣的建築教育之中。在五校首次嘗試的教學聯盟中，老師將從田調中挖掘的常民智慧教導給學生，學生再根據這些常民智慧發展自己的案子，兩種作品一起在台灣館中呈現，展現世代傳遞知識的力量。
參展學生鄭詠友表示，這種「參展式上課」對她來說是挑戰，她必須跟不同學校的學生一起評圖、理解與重新詮釋台灣地景；還要用英語介紹、最後站上國際舞台向全世界表達。參展學生馬鼎喆則說，從田調學到的台灣常民智慧迥異於課堂學到的西方建築理論，他深受衝擊，最後完成的作品「是提問不是答案」，而他會在未來的日子找到自己的答案。
京都大學大學院工學研究科建築學教授田路貴浩以日本的茶屋呼應曾瑋挖掘的這間鄉下卡拉OK小屋，認為兩種小屋同樣呈現四季自然的變化，並將人帶進自然之中。他認為這間小屋透過建築師有意識的挖掘和培育，將可以如日本的茶屋一樣成為台灣文化的象徵。中央美術學院建築系系主任何崴則說，在華人的世界中，文明往往是從鄉村發展出來，而非從城市。
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