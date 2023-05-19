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尖石國小師生 暢遊台北

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
尖石國小師生到台北一日遊，開心與陳玲基金會董事長李棟樑（後排中）、聯合報社長游美月（後排右一）合影。記者林俊良／攝影
尖石國小師生到台北一日遊，開心與陳玲基金會董事長李棟樑（後排中）、聯合報社長游美月（後排右一）合影。記者林俊良／攝影

新竹縣尖石國小全校師生，昨天應聯合報與懷恩基金會、陳玲基金會之邀，到台北一日遊。他們在長榮海事博物館的模擬船艙體驗航海，又到士林的兒童新樂園暢玩，中午則應基金會董事長李棟樑的邀請，享用日式自助餐。讓來自山地偏鄉的小朋友們，度過溫馨歡樂而充實的一天。

聯合報與懷恩基金會、陳玲基金會合辦偏鄉學童台北一日遊，邀請位於偏鄉、資源相對匱乏的學校師生，享受一天的城市假期，行程安排兼具娛樂與知識性，至今已邁入第十個年頭。

尖石國小校長陳智明說，受到疫情影響，原定去年的活動延到如今才成行，非常感謝聯合報與基金會，讓孩子們有寓教於樂的一天。

餐會中，聯合報由社長游美月代表，贊助學校五萬元校外活動補助費。李棟樑則送每位師生統一超商禮券，另外特別針對弱勢學童家庭，各致贈五千元慰問金。小朋友們則是現場唱起泰雅民謠，向「李爺爺」致謝，雙方開心合影。

出身桃園復興，與尖石同屬泰雅族的陳智明表示，山地部落人口外流情況嚴重，尖石國小只有廿八位同學，已經是全鄉第二大。近年拜國民旅遊興起之賜，原住民青壯年在家鄉的工作機會，比從前改善不少，但仍有些同學家境較清寒，以往幾乎沒機會來台北玩，到高級餐廳吃自助餐，更是孩子們從不曾有的新鮮經驗。

偏鄉 餐廳 泰雅族

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