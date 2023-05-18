北港高中學生火箭求雨 把心願發射給天上媽祖祈求解旱

近來乾旱傷農，雲林縣北港高中科學研究社學生別出心裁推出「火箭求雨」，幾經試射改良的火箭，不但平穩升空也飛得很高，每個人在火箭寫下「天降甘霖、風調雨順、五穀豐收」等，也有人引用清代朝天宮媽祖求雨成功的賜匾「慈雲灑潤」題字，希望心願傳達給天上媽祖，早日降雨解旱。

北港高中科學研究社16 名熱愛航太科學的學生，最近成功發射了自製的實驗火箭，為讓火箭升空更加平穩且飛得更高，社團指導老師蔡子宜專程從新北市邀請土城國中老師魏嘉萱南下指導。

最近第一批火箭組裝完成，學生近日來也不斷在學校試射，已使火箭發射愈發平穩且飛得更高，該社團學生社長施君儀說，火箭飛射首重平穩，他們透過電腦軟件模擬，相互研究，從箭體製作到火藥裝填，電路裝設，最重要的是機翼安定片的布置，關係著火箭重心是否平穩且能否直線飛高。

學生蔡承恩、蔡慧真也說，在老師指導下，一批批火箭陸續完成試射，有的升不了空，有的飛歪了，大家逐步調整，終在昨天16架火箭同步發射成功，看到「萬箭齊發」直衝雲霄的壯觀氣勢，大家都超感動，尤其有的火箭可飛高達百公尺之上，大家也很有成就感。

北港高中學生把自己求雨心願寫在火箭上發射給天神，祈求早日普降甘霖，解旱救農。記者蔡維斌／攝影

近來數月接連乾旱傷農，北港又是台灣媽祖的總本山，因此學生把火箭主題命名為「跟媽祖祈願求雨」，大家在自己研製的火箭上，寫下自己的心願，希望火箭升空把他們心願傳達給天上媽祖，早日迎來雨季，甘霖解旱。

每位學生在火箭寫下「天降甘霖」「農作豐盈」「快快下雨」，更有人以朝天宮正殿懸掛清代賜匾「雲灑灑潤」題字，學生說，「雲灑灑潤」由來故事，是在清光緒12年間，嘉義地區發生嚴重旱災，農作損害慘重，嘉義地方官民恭迎北港媽祖祈雨有成，由劉銘傳奏請光緒皇帝賜匾，因此期待透過火箭把「雲灑灑潤」射向天際，奏請媽祖眾神保佑天降雨霖，解除旱象。

北港高中學生把自己求雨心願寫在火箭上發射給天神，祈求早日普降甘霖解旱救農。記者蔡維斌／攝影

學生說，當火箭升空的瞬間，他們感受到自己的祈禱和心願也隨之傳達到了媽祖的耳際，希望早日降雨救農。