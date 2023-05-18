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雄中訪問八王子市東高校 笑談鳳梨比人先到日本交流

中央社／ 高雄18日電
高雄中學一行人訪日，也參訪姊妹校八王子東高校，雙方互贈紀念品。圖／中央社
高雄中學一行人訪日，也參訪姊妹校八王子東高校，雙方互贈紀念品。圖／中央社

雄中學一行人訪日，也參訪姊妹校八王子東高校，校長佐藤聖一以當地報導高雄鳳梨的新聞迎接雄中師生；雙方笑談，高雄鳳梨直送到八王子市中小學生餐桌，加深了彼此情誼。

佐藤聖一拿出當地新聞報導「高雄鳳梨直送八王子市中小學生餐桌」歡迎雄中師生，佐藤聖一說，這則新聞近日是八王子市教育圈的話題，而雄中與八王子東高校又是姊妹校，兩校情誼深厚，今年2月日本同學到雄中訪問，現在雄中這個月回訪。

雄中今天發布新聞稿表示，雄中秘書吳立森代表校長莊福泰致贈金門高粱酒廠製作的「雄中百年校慶紀念酒」；吳立森也說，後續也將寄台灣芒果給八王子東高校，讓學校師長品嚐台灣夏季的另一種重要水果。

東京都教育廳國際交流課長鈴木基成和主任關口尚子皆出席歡迎會，雄中提出，期待音樂班管弦樂團有機會可以到八王子市演出，東京都教育廳則表示會盡力協助。

雄中表示，這次參訪，八王子東高校安排了校園導覽、生物探究教學、社團參觀、甜點製作，並參觀當地光學大廠Olympus博物館，八王子東高校是一所朝氣蓬勃的學術園地。

雄中學生胡晉綸說，參訪時有生物實驗課程，利用顯微鏡觀察藻類與菌類相關植物。這堂生物課完美詮釋了素養與探究的精神，在老師示範與講解下，悠遊三域五界的大海，尺度更從宇宙到病毒，令人大開眼界。

雄中學生陳詠聖則表示，八王子東高校有很多間室內體育場，這是雄中沒有的設計；到Olympus博物館參觀時，分組操作如何利用胃鏡管，切除胃部息肉，這座博物館除了動靜態展示還可以實作，非常具有特色。

雄中表示，交流行程感受到八王子東高校的貼心安排，一天相聚雖然短暫，但彼此沒有隔閡，台日間的友好就從每一個人之間建立起來。

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