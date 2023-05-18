「我們在同一條船上」 大山國小畢業生自製獨木舟下水

這才是島嶼國家、海洋台灣應該要有的課程！苗栗縣大山國小昨舉行畢業活動，由準畢業生自製的獨木舟石虎號、白海豚號、大冠鷲號，全都順利下水、安全返航，贏得大人們的掌聲，也讓大山國小成為苗栗縣第一所自造獨木舟及航行中港溪的學校。

校長徐慶宏也在臉書發文指出，大山國小是苗栗縣第一所榮獲3面綠旗的國際生態學校，「我想國艦國造的人才培育就應該要從小開始養成。雖然我們這一路走來很辛苦，碰到的困難和障礙不少，卻總是有好朋友、貴人們相助，才能完成這次孩子們一生難忘的超級無敵回憶。」

他說，從造舟開始，手鋸、量尺、虎鉗、電動起子機、電鑽、線鋸機、釘槍、油漆刷、彩繪⋯⋯這群孩子沒有哪一樣工具是不會使用的。手工打造一艘獨木舟，在家鄉中港溪航行自造的獨木舟，從不同的角度與視野觀察中港溪流域，過程中孩子們深深體會「我們在同一條船上！」這句話的深刻意涵！孩子們，已經順利取得畢業資格了。