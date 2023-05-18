大師線上現身與台學生座談 台師大2023高行健周登場

國立台灣師範大學今上午舉行「2023高行健週」開幕式，也是繼2019年後睽違三年再度舉辦高行健主題系列活動。高行健近年顯少露面，他透過視訊畫面表示，相關作品、文獻捐贈予台師大並數位化，日後將可成為共大眾閱讀、研讀的資料。此外，台師大5月23日晚上六點半將舉行「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，讓學生親自向高行健請益。

台師大今舉行2023高行健週開幕式，為即將開始的高行健週暖場。高行健週由台師大圖書館高行健資料中心、文學院、藝術學院及音樂學院主辦，活動內容包含主題書展、實境解謎，及各項工作坊、論壇與舞蹈劇場演出等不同展演，呼應其「呼喚新文藝復興」主張。

高行健近來鮮少露面，開幕式上，高行健透過影片致詞，他表示，感謝台師大近10多年來的合作與支持，並對甫成立2年多的高行健資料中心寄予厚望。

高行健表示，在近三年半的生病期間，努力蒐集整理相關文獻資料，均捐贈給台師大數位化，日後成為可供大家閱讀、研究的資料。不僅對個人，對台灣及華人世界，乃至於全世界的研究者都具備意義。

台師大則指出，高行健因健康與疫情因素，已5年未親自回到校授課。5月23日晚上六點半將舉行「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，高行健將透過視訊連線與來賓相會，並安排歷年獲校內高行健研究補助的學生，向文學大師進行提問請益，也是首度以即時視訊方式和校內師生見面。

此外，6月19日晚上七點半將於國家音樂廳演出「美的葬禮」舞蹈劇場，該劇場由台師大音樂學院與藝術學院共同製作，由吳義芳編舞，何康國音樂設計，以高行健《美的葬禮》三階段作品為題材，融合詩文、電影及視覺意象，加上新媒體即時錄放技術，以舞蹈劇場形式呈現《美的葬禮》的新風貌。

高行健出生中國大陸江西省，1980年代末前往歐洲，現為法國公民，集劇作家、小說家、畫家和戲劇家於一身，2000年獲諾貝爾文學獎榮譽。2011年時任台師大校長張國恩赴法禮聘，2012年起高行健擔任台師大講座教授。