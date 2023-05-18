快訊

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

大師線上現身與台學生座談 台師大2023高行健周登場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「美的葬禮」舞蹈劇場演出團隊於臺師大高行健週開幕式現場表演其中的舞段。圖／台師大提供
「美的葬禮」舞蹈劇場演出團隊於臺師大高行健週開幕式現場表演其中的舞段。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今上午舉行「2023高行健週」開幕式，也是繼2019年後睽違三年再度舉辦高行健主題系列活動。高行健近年顯少露面，他透過視訊畫面表示，相關作品、文獻捐贈予台師大並數位化，日後將可成為共大眾閱讀、研讀的資料。此外，台師大5月23日晚上六點半將舉行「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，讓學生親自向高行健請益。

台師大今舉行2023高行健週開幕式，為即將開始的高行健週暖場。高行健週由台師大圖書館高行健資料中心、文學院、藝術學院及音樂學院主辦，活動內容包含主題書展、實境解謎，及各項工作坊、論壇與舞蹈劇場演出等不同展演，呼應其「呼喚新文藝復興」主張。

高行健近來鮮少露面，開幕式上，高行健透過影片致詞，他表示，感謝台師大近10多年來的合作與支持，並對甫成立2年多的高行健資料中心寄予厚望。

高行健表示，在近三年半的生病期間，努力蒐集整理相關文獻資料，均捐贈給台師大數位化，日後成為可供大家閱讀、研究的資料。不僅對個人，對台灣及華人世界，乃至於全世界的研究者都具備意義。

台師大則指出，高行健因健康與疫情因素，已5年未親自回到校授課。5月23日晚上六點半將舉行「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，高行健將透過視訊連線與來賓相會，並安排歷年獲校內高行健研究補助的學生，向文學大師進行提問請益，也是首度以即時視訊方式和校內師生見面。

此外，6月19日晚上七點半將於國家音樂廳演出「美的葬禮」舞蹈劇場，該劇場由台師大音樂學院與藝術學院共同製作，由吳義芳編舞，何康國音樂設計，以高行健《美的葬禮》三階段作品為題材，融合詩文、電影及視覺意象，加上新媒體即時錄放技術，以舞蹈劇場形式呈現《美的葬禮》的新風貌。

高行健出生中國大陸江西省，1980年代末前往歐洲，現為法國公民，集劇作家、小說家、畫家和戲劇家於一身，2000年獲諾貝爾文學獎榮譽。2011年時任台師大校長張國恩赴法禮聘，2012年起高行健擔任台師大講座教授。

高行健 台師大 劇場

延伸閱讀

影／書法大師杜忠誥、李轂摩作品遭仿冒 警逮2人送辦

佛光山弟子首次揭開 心中的師父星雲大師

清華大學「黃春明周」 向大師對土地的愛與行動致敬

來竹縣府洽公卻昏迷 身分曝光！竟是記憶學大師陳光

相關新聞

影／自豪跳遠金牌 蔣萬安遇「她」甘拜下風 見成績驚呆了

台北市國小田徑代表隊在今年全國小學田徑錦標賽榮獲佳績，女童組15年來首度拿下全國女童錦標賽第一名、男童組也拿下第二名。台...

完全免試入學放榜 錄取者仍應參加國中會考

112學年度高中職「完全免試入學」今天放榜，共錄取7235人，總錄取率為85%。教育部表示，錄取者仍應參加20、21日的...

「我們在同一條船上！」 大山國小畢業生自製獨木舟下水

這才是島嶼國家、海洋台灣應該要有的課程！苗栗縣大山國小昨舉行畢業活動，由準畢業生自製的獨木舟石虎號、白海豚號、大冠鷲號，...

大師線上現身與台學生座談 台師大2023高行健周登場

國立台灣師範大學今上午舉行「2023高行健週」開幕式，也是繼2019年後睽違三年再度舉辦高行健主題系列活動。高行健近年顯...

頭份建國國小全國歌謠賽獲三冠王 陳美琦送熱包子嘉勉

苗栗縣頭份市建國國小上月間代表苗栗縣參加全國師生鄉土歌謠比賽，勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系組三項特優，為苗栗縣爭...

離譜！幼兒園大班女學生尿褲子 老師竟要她在走廊脫褲

引發眾怒！有網友在臉書「爆怨公社」中指出，新竹縣竹北市某私立幼兒園，因一名大班女學生常態性尿褲子，女老師竟要女學生在走廊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦