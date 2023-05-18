頭份建國國小全國歌謠賽獲三冠王 陳美琦送熱包子嘉勉

苗栗縣頭份市建國國小上月間代表苗栗縣參加全國師生鄉土歌謠比賽，勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系組三項特優，為苗栗縣爭光，7月將代表台灣赴韓國參加世界合唱比賽；建國國中今年3月參加全國學生音樂比賽，也榮獲女聲合唱團體組優等，縣長鍾東錦的妻子陳美琦上午專程買了熱騰騰的包子、糖果禮盒，分別到兩所嘉勉學生的表現，也期許大家再接再厲，榮耀苗栗。

建國國小合唱團1991年成立，多次代表苗栗縣參加各項全國競賽榮獲合唱特優，今年4月在全國師生鄉土歌謠比賽榮獲3項特優，取得「三冠王」的亮眼表現。

合唱團7月將到韓國參加第12屆世界合唱比賽，盼藉由傳唱客家歌謠，在國際舞台展現台灣樂曲之美；縣長鍾東錦為培養學生國際觀，縣府也補助機票經費42萬元，預祝建國合唱團凱歸。5月13日建國國小在苗北藝文中心辦音樂成果發表會，縣長妻子陳美琦聆聽建國國小、建國國中的合唱團的美聲，感動不已，今天上午她帶著一早從新竹買來剛出爐的包子和糖果小禮盒，到兩校為學生加油打氣；建國國小合唱團的孩子也搭配肢體動作獻唱「感恩的心」、「我的未來不是夢」。

陳美琦說，她小學時也參加合唱團，當年的學習過程迄今仍是她一段很開心的回憶，看到學生表演，感受到向上和努力的精神，希望學生在唱歌過程中得到快樂，開心出國參賽，為台灣和苗栗爭光。