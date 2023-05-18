快訊

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

影／東勢高工三大設計群作品展 今起東勢林業文化園區登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供

台中市東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出，今由小提琴老師張世偉與周青谷帶領東勢高工弦樂社悠揚開場，歡迎市民到場欣賞作品。

東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，今(18日)起至6月18日，現場展出東勢高工三大設計群學生設計成果，包含：家具設計科展出天然木食器、木藝之美，藉由熟練的木作技術，運用不同材料特性及色澤搭配，組合出不同類型的木食器與家具，透過手作的溫度提升質感。

室內空間設計科呈現多元且紮實的課程內容，展示電腦繪圖、手繪展版與手作模型製作上，看到學生的設計實力。

建築科則將林業資源與永續環境的設計融入實作課程，觸發學生對身邊環境的敏銳觀察力，運用在地素材做為創作元素及三維視覺塑型技術，養成永續設計和綠色設計的能力。

東勢林業文化園區位於中橫公路起點(台八線2.3公里處)，東勢高工旁，為進出谷關、八仙山及大雪山國家森林遊樂區必經之處，搭乘豐原客運於「東勢林業文化園區站」下車即可到達。展覽地點：東勢林業文化園區禮堂（台中市東勢區東關路六段1368號）、開放時間：5月18日至6月18日止，周三至周日8:30至16:30。

台中市東勢高工學生多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出，今由小提琴老師張世偉與周青谷帶領東勢高工弦樂社悠揚開場，歡迎市民到場欣賞作品。圖／林務局東勢林區管理處提供
台中市東勢高工學生多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出，今由小提琴老師張世偉與周青谷帶領東勢高工弦樂社悠揚開場，歡迎市民到場欣賞作品。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出。圖／林務局東勢林區管理處提供

台中市 建築

延伸閱讀

睽違3年TNF 100台北越野跑挑戰賽回歸 21日東北角秘境開跑

東勢辣台妹協會粽香傳愛 一口氣送出一萬顆愛心粽

「全台最美眷村」台南水交社文化園區 免門票到年底

台中東勢茂興里長補選就職 傅琪芳得票356票當選

相關新聞

影／自豪跳遠金牌 蔣萬安遇「她」甘拜下風 見成績驚呆了

台北市國小田徑代表隊在今年全國小學田徑錦標賽榮獲佳績，女童組15年來首度拿下全國女童錦標賽第一名、男童組也拿下第二名。台...

完全免試入學放榜 錄取者仍應參加國中會考

112學年度高中職「完全免試入學」今天放榜，共錄取7235人，總錄取率為85%。教育部表示，錄取者仍應參加20、21日的...

「我們在同一條船上！」 大山國小畢業生自製獨木舟下水

這才是島嶼國家、海洋台灣應該要有的課程！苗栗縣大山國小昨舉行畢業活動，由準畢業生自製的獨木舟石虎號、白海豚號、大冠鷲號，...

大師線上現身與台學生座談 台師大2023高行健周登場

國立台灣師範大學今上午舉行「2023高行健週」開幕式，也是繼2019年後睽違三年再度舉辦高行健主題系列活動。高行健近年顯...

頭份建國國小全國歌謠賽獲三冠王 陳美琦送熱包子嘉勉

苗栗縣頭份市建國國小上月間代表苗栗縣參加全國師生鄉土歌謠比賽，勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系組三項特優，為苗栗縣爭...

離譜！幼兒園大班女學生尿褲子 老師竟要她在走廊脫褲

引發眾怒！有網友在臉書「爆怨公社」中指出，新竹縣竹北市某私立幼兒園，因一名大班女學生常態性尿褲子，女老師竟要女學生在走廊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦