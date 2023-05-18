影／東勢高工三大設計群作品展 今起東勢林業文化園區登場
台中市東勢高工家具設計科、室內空間設計科與建築科學生投入木藝創作，多項作品即日起至6月18日止在東勢林業文化園區展出，今由小提琴老師張世偉與周青谷帶領東勢高工弦樂社悠揚開場，歡迎市民到場欣賞作品。
東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，今(18日)起至6月18日，現場展出東勢高工三大設計群學生設計成果，包含：家具設計科展出天然木食器、木藝之美，藉由熟練的木作技術，運用不同材料特性及色澤搭配，組合出不同類型的木食器與家具，透過手作的溫度提升質感。
室內空間設計科呈現多元且紮實的課程內容，展示電腦繪圖、手繪展版與手作模型製作上，看到學生的設計實力。
建築科則將林業資源與永續環境的設計融入實作課程，觸發學生對身邊環境的敏銳觀察力，運用在地素材做為創作元素及三維視覺塑型技術，養成永續設計和綠色設計的能力。
東勢林業文化園區位於中橫公路起點(台八線2.3公里處)，東勢高工旁，為進出谷關、八仙山及大雪山國家森林遊樂區必經之處，搭乘豐原客運於「東勢林業文化園區站」下車即可到達。展覽地點：東勢林業文化園區禮堂（台中市東勢區東關路六段1368號）、開放時間：5月18日至6月18日止，周三至周日8:30至16:30。
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