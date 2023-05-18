影／自豪跳遠金牌 蔣萬安遇「她」甘拜下風 見成績驚呆了

台北市國小田徑代表隊在今年全國小學田徑錦標賽榮獲佳績，女童組15年來首度拿下全國女童錦標賽第一名、男童組也拿下第二名。台北市長蔣萬安今天接見小選手們，一度想自誇自己以前國小也田徑隊，跳遠4米86拿過金牌，不過一聽到女同學金牌跳5米38，蔣萬安一臉驚訝「妳跳5米38，太厲害....」，還忍不住走到同學旁邊問，「你從小開始練？5米38....真的太厲害耶。」

甚至蔣萬安還不服輸，再問「現在男童100公尺可以跑到多少？可以跑到13秒嗎？」結果現場老師回答「13秒以內....，12秒27」，蔣萬安再度驚呆「太厲害....，現在的小朋友真的是....一代比一代強....。」

今年的全國小學田徑錦標賽已在5月3至4日於澎湖縣立田徑場舉行，台北市代表隊女童組15年來首度拿下全國女童總錦標第一名，贏得7面金牌、2面銀牌、3面銅牌；男童組贏得2面金牌、4面銀牌、2面銅牌，榮獲男童組總錦標第2名。蔣萬安今天特地一早在市府十二樓接見小小優秀運動選手們。

蔣萬安致詞時表示，這次台北市是從1200多位學生中，選出70位參加這次的田徑錦標賽，選手們克服澎湖烈日，還獲得這樣的佳績，特別了不起，甚至這次也有幾項田徑項目破大會紀錄，包括400公尺大隊接力、還有跳遠女童組。

蔣萬安說，他看到拿到金牌的選手相當驚訝，非常高興有這個機會幫選手加油，也要謝謝辛苦的教練，課餘時間還要照顧孩子課業生活，北市府一直以來非常關注體育，希望孩子從小不僅有運動習慣，也希望培養運動人才，允諾給予教練各方面資源。

蔣萬安致詞時，也不忘得意稱「萬安叔叔小學時也是田徑隊喔，剛剛幾項破紀錄的，也是我的強項，我小學跳遠也拿金牌」，當場數十位小選手們驚呼聲一片，不過蔣萬安一說到他當年跳遠4米86拿金牌，老師回答這次金牌是拿5米38，蔣萬安一度不可置信問5米38？老師回「破紀錄啊！」

蔣萬安忍不住走到金牌同學旁邊，以相當驚訝、羨慕的表情問「妳破紀錄....，你跳五米三八？哇，很厲害耶，你從小就開始練習....。」甚至蔣萬安不甘示弱再問，現在男童100公尺可以跑到多少？可以跑到13秒嗎？結果現場回答「13秒以內....12秒27」，蔣再度驚呼「很厲害耶，現在的小朋友真的是，一代比一代強.....。」