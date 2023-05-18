屏中美術班畢展「不要管我啦！」走進白紙森林世界

「不要管我啦！」屏東高中美術班今年畢展主題，看似叛逆，透過美展傳達出他們內心世界，渴望改變、奔向自信與自由，畢展跳脫框架，結合數位、 AR，學生們設計三個16歲的角色Tommy、Willam與Vivienne，帶領大家走進創造白紙森林世界，即日起校內展出至6月26日。

屏東高中美術班畢展總召黃詣扉說，「不要管我啦！」代表著一群小心翼翼遵守世界規則的青少年，心中住著叛逆的靈魂，是勇於嘗試，不斷向前的他們，渴望打破秩序，奔向熱烈、自信與自由，逆境中破繭而出成為更好的自我。

展區布置充滿巧思，以層層白紙堆砌心靈的森林，用童趣帶有叛逆的線條塗鴉，營造涉世未深的單純，透過Tommy、Ｗillam與Vivienne，帶領大家進入白紙森林，一窺青少年們面對未知徬徨與恐懼卻無畏向前的冒險。

三個角色由學生們發想，畢展副總召許恩婕說，Vivienne喜歡挑戰、冒險個性，是她對自己的理想與期望。展場設計隱形通道，進入Vivienne的秘密基地，黑暗螢光設計，動畫短片描述三個角色，團隊成員、文稿創作洪婕妤說，三個角色代表不同成長經歷，有衝動、遭異樣眼光排擠等，來到白紙森林象徵烏托邦，免去外界眼光，勇敢做自己。

美術老師林怡伶說，展覽結合AR，掃描展場QR碼，可以跟角色互動、拍照、打卡。也打破以往展覽侷限傳統、平面框架，透過故事、主題性帶入，增加互動感，帶給觀者沉浸式體驗。

校長陳國祥說，美展邀請卡一打開「不要管我啦！」看似叛逆，但仔細一看，看出學生們想跳脫框架的想法。AI讓工作模式變化，但在美術、藝術領域是無法被取代，美術班學生們展現美感、創新，是學生們的優勢。