基隆9校12作品 進軍全國科展

基隆市政府教育處昨天辦國中小科學展覽頒獎，選出9校共12件作品，代基隆參加全國科展。其中武崙國中學生在校園發現許多蜘蛛有共織網情形，獵物也較多，「蜘蛛女王」教師葉玉君帶領學生研究獲特優佳績。

基隆各國中小參賽有106件作品，經第一階段書面審查後，篩選出42件作品進入複審，透過參賽學生專業口試。市長謝國樑指出，今年研究主題多元豐富且深具創意，從生物類別探討蜘蛛、螃蟹的生態習性，期盼在全國科學展覽會取得佳績。

學生作品很多從校園發想，武崙國中學生在校園發現同時存在許多蜘蛛的多個平面共織網，網上的蜘蛛比單網的多，獵物也多，學生很好奇展開研究。

葉玉君以「蜘蛛的互聯網」為主題與教師曾義原帶學生研究互聯網，透過形狀及分析平面網震動幅度，探討體長與社會性行為獲特優。

此次有13位教師獲頒優良指導教師獎項，而中正國中教師王世宏以連續20年指導學生榮獲各項佳績殊榮，謝國樑表揚肯定他在科學教育熱愛與付出。