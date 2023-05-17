校園蜘蛛共織網獵物多 蜘蛛女王帶領學生研究獲特優

基隆市政府教育處今天舉行國中小科學展覽頒獎，選出9所學校共12件作品將代表基隆參加全國科展。其中武崙國中學生在校園發現許多蜘蛛有共織網情形，網上的蜘蛛比單個網的多，獵物也比較多，「蜘蛛女王」葉玉君老師帶領學生研究，獲得特優佳績。

基隆市國民中小學科學展覽會今天在五堵國小頒獎，謝國樑指出，今年研究主題多元豐富且深具創意，從生物類別探討蜘蛛、螃蟹的生態習性；物理領域探究浮球的穩定性；生活應用科學討論視力矯正器、雲端集點兌換小物等，期盼在全國科學展覽會取得佳績。

基隆各國中小參賽有106件作品，經過第一階段書面審查後，篩選出42件作品進入複審，透過參賽學生專業口試，選出9所學校共12件代表基隆參加全國科展。

學生作品很多從校園發想，武崙國中學生在校園發現同時存在許多蜘蛛的多個平面共織網，網上的蜘蛛比單個網的多，獵物也多很多，這讓學生很好奇展開研究。

葉玉君老師以「蜘蛛的互聯網」為主題，與曾義原老師帶領學生研究互聯網，透過形狀及分析平面網震動幅度，探討其體長與社會性行為，獲特優佳績。

八斗國小陳昇祿老師與林育任主任，長年在八斗子研究海岸生物，運用獨具特色的海洋生態與環境，以「『掘』處縫生—東北角潮間帶近緣皺蟹的生態及挖沙行為」，帶領學生進入科展的殿堂；信義國小則由周緒華與謝惠虹老師帶領學生，探討近視成因並製作視力矯正器。