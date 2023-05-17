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20日國中會考！祈福「包、糕、粽」 台南美味助勢為考生加油

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國中會考20日登場，台南市崇明國中讓國三生在雷雕課刻印祈福字句，勉勵自己。記者鄭惠仁／攝影
國中會考20日登場，台南市崇明國中讓國三生在雷雕課刻印祈福字句，勉勵自己。記者鄭惠仁／攝影

5月20日就要國中會考，今年學校最夯的祈福餐點是包子粽子與糕餅，安平國中家長會及志工團每年都會為考生準備會考祈福小點心，會考前夕，手工製作麥芽膏餅贈送考生，取「膏」諧音，祝福考生「高」中金榜；志工媽媽還製作了祈願牆，讓考生在熱氣球卡片上寫上心願或祝福。

建興國中上周就在營養午餐上為學生祈福，準備包子、粽子與發糕，讓學生考高分、金榜題名，校長陳建和說，除了到學區的台灣首廟天壇、縣城隍爺廟為學生祈福，20日考試第1天的午餐，特請食品廠設計美味便當，讓學生吃得高興也考高分。

台南市東區崇明國中除了選前帶學生到學區內的大廟祈福，營養午餐讓學生吃包子、發糕、粽子，讓好運旺旺來。校長陳威介說，也利用生活科技課程，讓國三生在雷雕課刻印祈福字句，如「榜上有ME5++」、「成就一中」、「猜的全對、考的全會」，國一、國二的生活科技、家事課程，也讓學弟妹手作祈福卡或其他物品為學長姐祝福。

安平國中校長郭憲璋表示，郭憲璋說，去年因疫情關係無法製作祈福小點心，請社區商家製作印有勉勵話語的椪餅祝福考生，今年由考生家長及志工製作手工麥芽膏餅，並特製印章在木片上蓋上「制霸會考高中金榜」、「逢考必勝高分在握」、「追分成功圓夢高飛」祝福話語，為考生加油。

國中會考20日登場，台南市崇明國中國一、二學生製作祈福卡等小物為學長姐加油。記者鄭惠仁／攝影
國中會考20日登場，台南市崇明國中國一、二學生製作祈福卡等小物為學長姐加油。記者鄭惠仁／攝影
國中會考20日登場，台南市安平國中製作麥芽膏餅為學生祈福。記者鄭惠仁／攝影
國中會考20日登場，台南市安平國中製作麥芽膏餅為學生祈福。記者鄭惠仁／攝影
國中會考20日登場，台南市安平國中製作麥芽膏餅為學生祈福。記者鄭惠仁／攝影
國中會考20日登場，台南市安平國中製作麥芽膏餅為學生祈福。記者鄭惠仁／攝影

會考 粽子 包子

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