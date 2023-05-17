20日國中會考！祈福「包、糕、粽」 台南美味助勢為考生加油

5月20日就要國中會考，今年學校最夯的祈福餐點是包子、粽子與糕餅，安平國中家長會及志工團每年都會為考生準備會考祈福小點心，會考前夕，手工製作麥芽膏餅贈送考生，取「膏」諧音，祝福考生「高」中金榜；志工媽媽還製作了祈願牆，讓考生在熱氣球卡片上寫上心願或祝福。

建興國中上周就在營養午餐上為學生祈福，準備包子、粽子與發糕，讓學生考高分、金榜題名，校長陳建和說，除了到學區的台灣首廟天壇、縣城隍爺廟為學生祈福，20日考試第1天的午餐，特請食品廠設計美味便當，讓學生吃得高興也考高分。

台南市東區崇明國中除了選前帶學生到學區內的大廟祈福，營養午餐讓學生吃包子、發糕、粽子，讓好運旺旺來。校長陳威介說，也利用生活科技課程，讓國三生在雷雕課刻印祈福字句，如「榜上有ME5++」、「成就一中」、「猜的全對、考的全會」，國一、國二的生活科技、家事課程，也讓學弟妹手作祈福卡或其他物品為學長姐祝福。