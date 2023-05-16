雄中生參訪日本東京大學 聯結百年前日籍創校校長母校

高雄中學師生一行30餘人今、明兩天參訪日本東京大學，東大為科學班學生設計兩天的課程，全程英語教學和導覽安排，讓雄中師生感受到東大的細膩規畫。

雄中校長莊福泰指出，安排參訪東京大學有深度的歷史意義，雄中有三個很重要的校園文化基礎，第一是自由民主開放的校園，即使經歷嚴酷的白色恐怖時期，依然堅持；第二是樸實的校風，一直到今日，樸實仍然在生活中不斷影響學生；第三是「實事求是、精益求精」的雄中精神。前二者和創校校長吉川祐戒關係頗深，吉川校長畢業於東京大學哲學系，深受大正時代歐洲民主思維的影響。

雄中透過姊妹校宮崎大宮高校的協助，得到東京大學的回應。雙方開始安排行程，這次東大特別為雄中學生設計了兩天的課程，包含實驗、專題演講和校園導覽，甚至還找來留學東大的台灣學生和雄中生見面。

學生劉威廷記錄著第一天的參訪課程，早上拜訪土木科學所，並看了河流橋墩模擬實驗以及水泥的介紹與應用，橋墩的設計與建造在日本和台灣這種多地震和高侵蝕地區相當重要，尤其看到模擬侵蝕的「過程」，令人印象深刻。

同學也嘗試混合水泥，要將大量的水泥粉與少量的水充分混合極為困難，但在加入化學溶劑後，混合變得容易且均勻。製作完水泥後，利用液壓機測試強度，一根直徑15公分的水泥柱，竟然可以承受接近75公噸的力，第一次看到這種真實測試讓他感到非常不可思議。

帶隊的科學班班主任江國宏說，有著16位諾貝獎得主的東京大學是間歷史悠久的校園，有濃烈學術氛圍，標的建築「安田講堂」，有著類似雄中紅樓彈孔歷史。學生穿著整齊校服走在東大校園，常被問到：你們是雄中的喔？是要來參加比賽嗎？

訪問團第二天進行講座專題課程，探討有關「利用智慧型手機測量脈搏波」。教授透過電腦程式，模擬脈搏數據做相關探討。學生甚感興趣，學習動機強烈，連中間休息時間，也緊抓教授提問相關問題。

科學班導師劉玉蓮表示，整個參訪過程體會到日本教授對雄中參訪的用心安排，參與教授與研究生都善意專業認真，細膩程度令人佩服。