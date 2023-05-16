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高雄光華國中學生研究短尾水螳螂 科展創佳績

中央社／ 高雄16日電

高雄市光華國中3年級的林宇洋、吳芝綺喜歡小生物，2人研究「水中的間諜－短尾水螳螂習性探討」，在「中小學科學展覽會」榮獲生物組第2名，為學校奪得好成績。

前鎮區光華國中在今年高雄第63屆「中小學科學展覽會」表現優秀。3年級的吳振佑、謝沂宸、蔣宜彣，組隊以「和與積相等的數字關係」為題，拿下數學組「探究精神獎」。生物組競賽中，同樣也是3年級的林宇洋、吳芝綺，則以「水中的間諜－短尾水螳螂習性探討」生物組研究主題，摘下第2名佳績。

林宇洋、吳芝綺除了喜歡昆蟲，家中也都有養「守宮」。吳芝綺還有養水母，林宇洋房間更有上百隻蝴蝶，就像昆蟲王國，各式品種與色彩令人驚豔，2人也都持續學習有關昆蟲知識。

高雄市政府教育局今天新聞稿指出，兩人都是從幼兒園開始就有共同嗜好，對生物、昆蟲的喜愛，使他們在這方面投入遠遠超出同齡小朋友。除了基本的狗與倉鼠，甚至包括蛇、蝴蝶、守宮、水母、蟋蟀、刺蝟，這些旁旁人眼中少見生物，都是從小至今呵護過的可愛「伴侶」。

吳芝綺說，小時候父母親因認為她無法全心照顧生物，更擔心寵物走後無法承受傷痛，因此並不贊同飼養。但在偶然契機下養了小狗，接下來就一發不可收拾，開始養了很多意想不到的生物。

林宇洋則坦承，包括守宮、水母與蝴蝶等昆蟲都養在房間裡，但全家其實都害怕昆蟲類生物，父母親雖沒有明確反對，但見到對昆蟲愛好堅持，現在也相當支持。

在生物老師牽引下，2人組隊參與科展生物組競賽。林宇洋更在校外前輩指點下認識到「短尾水螳螂」，於是決定以此為主題研究，利用假日不斷走訪南部各縣市，蹲點探訪「水螳螂」棲息地與生態樣貌，最後甚至在家飼養。

經過合作完成紀錄及生成報告，研究發現水螳螂遭到干擾會裝死，之後潛伏快速抓住獵物進食，進食時會用捕捉足抓住獵物，再用刺吸式口器刺入並注入消化液後吸食、交尾時仍可繼續進食、平均壽命可超過9個月、會依周圍環境是否有光而改變體色。（編輯：孫承武）

守宮 蝴蝶 水母

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